Cortaba un árbol a gran altura, cayó al piso y tuvo un trágico desenlace

“Estamos aguardando la llegada de Policía Judicial para hacer todos los peritajes correspondientes”, declaró Monti al canal El Doce. Además, señaló que las autoridades intentan determinar si el operario contaba con los elementos de seguridad necesarios al momento de la caída. “Acerca de las responsabilidades, estamos evaluando los protocolos”, agregó.

En esta primera etapa, la causa se centra en establecer si hubo algún tipo de negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral. La escena quedó preservada para los trabajos de los peritos, que deberán aportar datos técnicos clave para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

El cuerpo del trabajador fue retirado del hospital y trasladado para los exámenes forenses de rigor, mientras la fiscalía coordina tareas con peritos técnicos a fin de definir las condiciones laborales en las que se desarrollaba la actividad.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Jesús María, encabezada por Monti, quien deberá evaluar si existieron responsabilidades institucionales o empresariales que derivaron en el fallecimiento del operario.

Un antecedente similar en La Plata

Un hecho similar ocurrió en agosto pasado en La Plata, cuando un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en el patio de su casa. El hombre, identificado como Atilio Mario Driussi, fue hallado sin vida por su hijo, Daniel, quien al llegar al domicilio lo encontró tendido boca abajo y con una extensa mancha de sangre bajo el cuerpo.

El accidente ocurrió en una vivienda de la calle 46, entre 304 y 305, y fue reportado por un llamado al 911, que movilizó a personal del Subcomando Oeste. Al revisar la escena, los efectivos hallaron junto al cuerpo una motosierra y una amoladora de mano con disco de corte para madera, ambas con manchas de sangre, además de otras herramientas esparcidas por el piso.

AOW54AB2RJABBEZ7574RKI6CF4 (1)

Driussi presentaba un corte profundo en la pierna izquierda, a la altura de la ingle, lo que habría provocado una hemorragia fatal. Los investigadores descartaron signos de violencia o robo, por lo que todo apunta a un accidente doméstico.

Según explicaron fuentes del caso, la víctima “tenía una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”, lo que refuerza la hipótesis de un hecho accidental. Fue un amigo del hijo quien, tras recibir el llamado de Daniel, se comunicó con el servicio de emergencias para alertar sobre la situación.