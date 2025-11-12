Detuvieron a un joven por abuso sexual en Ciudad Universitaria: dos estudiantes denunciaron el ataque. 

Según el parte policial, ambas denunciaron “tocamientos por encima de la ropa”. Además, se confirmó que el arma que llevaba el detenido era de juguete y no fue utilizada para intimidarlas.

La Policía llegó a esa sede de la UBA luego de un llamado al 911.

La respuesta de la UBA y la investigación judicial

La Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado tras el hecho, en el que confirmó la agresión y aseguró que “se encuentra acompañando a las víctimas y colaborando con la Justicia”.

“La Universidad de Buenos Aires está a total disposición del Poder Judicial para lo que considere necesario”, expresó la institución en el comunicado oficial.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del juez Santiago Carlos Bignone, ordenó la detención del acusado, quien fue imputado por abuso sexual simple.

Contención a las víctimas y medidas de seguridad

Las autoridades universitarias reforzaron la presencia de personal de seguridad y orientación en los pabellones, mientras que se activaron protocolos de asistencia psicológica y acompañamiento para las dos jóvenes afectadas.

El caso reabrió el debate sobre la seguridad en los espacios universitarios y la necesidad de mayor control de acceso en los campus.