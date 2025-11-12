Detuvieron a un joven por abuso sexual en Ciudad Universitaria: dos estudiantes denunciaron el ataque. 

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles acusado de haber abusado sexualmente de dos estudiantes en un pabellón de Ciudad Universitaria, sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El acusado, de 23 años, fue arrestado dentro del Pabellón III de la UBA tras ser retenido por alumnos y personal de la facultad.
Un joven de 23 años fue detenido este miércoles acusado de haber abusado sexualmente de dos estudiantes en un pabellón de Ciudad Universitaria, sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un episodio de violencia sexual dentro del Pabellón III. Los agentes llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso, que no pertenece a la comunidad universitaria y portaba un arma de réplica.
De acuerdo con fuentes de la universidad, el agresor ingresó a un aula del Ciclo Básico Común (CBC), donde manoseó a una estudiante. Luego se trasladó a otro salón, donde intentó abusar de una segunda joven, de 27 años, que logró gritar y pedir ayuda, alertando a quienes estaban cerca.
Varios alumnos y trabajadores no docentes intervinieron rápidamente, redujeron al atacante y dieron aviso a la Policía. Las dos víctimas, de 19 y 27 años, fueron asistidas por personal del CBC y más tarde declararon ante la Comisaría Vecinal 13B.
Según el parte policial, ambas denunciaron “tocamientos por encima de la ropa”. Además, se confirmó que el arma que llevaba el detenido era de juguete y no fue utilizada para intimidarlas.
La Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado tras el hecho, en el que confirmó la agresión y aseguró que “se encuentra acompañando a las víctimas y colaborando con la Justicia”.
“La Universidad de Buenos Aires está a total disposición del Poder Judicial para lo que considere necesario”, expresó la institución en el comunicado oficial.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del juez Santiago Carlos Bignone, ordenó la detención del acusado, quien fue imputado por abuso sexual simple.
Las autoridades universitarias reforzaron la presencia de personal de seguridad y orientación en los pabellones, mientras que se activaron protocolos de asistencia psicológica y acompañamiento para las dos jóvenes afectadas.
El caso reabrió el debate sobre la seguridad en los espacios universitarios y la necesidad de mayor control de acceso en los campus.