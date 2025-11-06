Córdoba: violó la restricción perimetral, entró a la casa de su expareja y el final fue sorprendente
El hombre, que quedó detenido, tenía una orden judicial por “violencia familiar”. La mujer tomó una temeraria decisión que le permitió exponer al atacante con éxito.
Un hombre violó la perimetral y se metió a la casa de su expareja en Córdoba: ella lo dejó encerrado y activó el botón antipánico. (Foto: Captura Policía de Córdoba)
Una mujer activó el botón antipánico y logró escapar de su agresor, que había irrumpido en su vivienda pese a tener una restricción judicial. El violento episodio ocurrió en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba y terminó con el hombre detenido.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Martín García al 300, cuando un hombre violó la restricción perimetral por violencia familiar e ingresó a la casa de su expareja.
Según el parte policial, la víctima logró escapar y dejó encerrado al agresor dentro del domicilio, tras lo cual activó el botón antipánico, que alertó al sistema de monitoreo del 911.
“La mujer testificó que su expareja irrumpió en su casa, la amenazó y quiso agredirla. Pudo salir y dejarlo adentro, lo que permitió que los policías lo detuvieran”, contó una fuente del caso al diario La Voz.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre dentro de la vivienda y procedieron a su detención inmediata. El agresor fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que se confirmó que tenía una restricción judicial vigente por violencia familiar.
En las imágenes del operativo, difundidas por el sistema de emergencias 911, se ve el momento en que la mujer recibe a los agentes en la vereda y les explica lo sucedido. Minutos después, los uniformados ingresaron al domicilio y redujeron al agresor, que fue esposado y retirado del lugar bajo custodia.
Otro caso de violencia en Córdoba: empujó a un policía desde tres metros
Ese mismo día, otro episodio de violencia se registró en el barrio Sargento Cabral, también en Córdoba. Allí, un hombre con pedido de captura empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser detenido.
Todo ocurrió cerca de las 20:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Florencio Sánchez al 3100, luego de que una mujer llamara al 911 al ver a la expareja de su hija merodeando la casa pese a tener una restricción en su contra.
Cuando los efectivos llegaron, el sospechoso intentó escapar y se escondió en el techo del domicilio. En medio del operativo, forcejeó con uno de los policías y lo empujó al vacío. El agente fue trasladado al Policlínico Policial, donde quedó en observación por lesiones en la espalda, aunque se encuentra fuera de peligro.
El acusado finalmente fue reducido y detenido, quedando también a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad y violación de medidas judiciales.