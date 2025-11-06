Córdoba: violó la restricción perimetral, entró a la casa de su expareja y el final fue sorprendente

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre dentro de la vivienda y procedieron a su detención inmediata. El agresor fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que se confirmó que tenía una restricción judicial vigente por violencia familiar.

la-detencion-se-llevo-a-cabo-en-una-casa-de-barrio-san-martin-FOLD6MNWVBFVXIITSGXH2UGICU La detención se llevó a cabo en barrio San Martín.

En las imágenes del operativo, difundidas por el sistema de emergencias 911, se ve el momento en que la mujer recibe a los agentes en la vereda y les explica lo sucedido. Minutos después, los uniformados ingresaron al domicilio y redujeron al agresor, que fue esposado y retirado del lugar bajo custodia.

Otro caso de violencia en Córdoba: empujó a un policía desde tres metros

Ese mismo día, otro episodio de violencia se registró en el barrio Sargento Cabral, también en Córdoba. Allí, un hombre con pedido de captura empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser detenido.

Todo ocurrió cerca de las 20:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Florencio Sánchez al 3100, luego de que una mujer llamara al 911 al ver a la expareja de su hija merodeando la casa pese a tener una restricción en su contra.

detuvieron-a-un-hombre-con-pedido-de-captura-que-empujo-a-un-policia-desde-tres-metros-de-altura-foto-google-street-view-CSVTUXTNE5HU7HOHNFP5VZZLZ4 Un hombre violó la perimetral y se metió a la casa de su expareja en Córdoba: ella lo dejó encerrado y activó el botón antipánico. (Foto: Captura Policía de Córdoba)

Cuando los efectivos llegaron, el sospechoso intentó escapar y se escondió en el techo del domicilio. En medio del operativo, forcejeó con uno de los policías y lo empujó al vacío. El agente fue trasladado al Policlínico Policial, donde quedó en observación por lesiones en la espalda, aunque se encuentra fuera de peligro.

El acusado finalmente fue reducido y detenido, quedando también a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad y violación de medidas judiciales.