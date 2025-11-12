Escándalo en MasterChef Celebrity: Luis Ventura filtró por error al cuarto eliminado

Embed

Cómo fue el paso de Luis Ventura en MasterChef Celebrity

Luis Ventura ingresó como participante del reality culinario y desde el principio su proceso estuvo marcado más por errores y momentos de intercambio con Wanda Nara, conductora, como también con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, que por éxitos gastronómicos.

En una gala, presentó unos ñoquis hechos con harina de arroz en lugar de trigo, lo que hizo que los jurados los consideraran “incomibles”. Él mismo, ante la prueba, escupió su propio plato y generó fuerte reprobación que se viralizó en las redes sociales.

En otro episodio, Ventura sufrió un accidente durante la grabación: mientras cocinaba una tortilla, la llama se propagó, quemó parte de su mano y tuvo que recibir atención médica, aunque continuó en competencia.

Más allá de los errores culinarios y los momentos de diversión, el paso del comunicador y figura del espectáculo por el reality dejó una marca inconfundible. Su estilo frontal, su manera particular de encarar los desafíos y su constante predisposición a generar anécdotas hicieron que se convirtiera en uno de los participantes más queridos de la temporada 2025.