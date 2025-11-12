Escándalo en MasterChef Celebrity: Luis Ventura filtró por error al cuarto eliminado
Luis Ventura volvió a generar revuelo en las últimas horas tras filtrar el nombre del cuarto eliminado de MasterChef Celebrity antes de que se emitiera la gala correspondiente al miércoles 12 de noviembre.
12 nov 2025, 20:04
Luis Ventura dio que hablar después de haber filtrado quién sería el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity. El periodista publicó el dato en sus redes sociales horas antes de la gala de este miércoles 12 de noviembre, generando un gran revuelo entre los seguidores del reality y en el propio canal.
El hecho no tardó en viralizarse, y sus compañeros de A la Tarde (América TV) reaccionaron sorprendidos al enterarse de la filtración en pleno programa. Allí, el periodista admitió que compartió la foto del participante en su cuenta de Instagram y se justificó: "Soy el único responsable, me hago cargo. Soy un hombre grande, un hombre de medios, y no vi los últimos programas de MasterChef porque estaba trabajando".
En medio de su explicación, el periodista también confirmó que, para tristeza de sus fanáticos, él es el cuarto eliminado del certamen. "Recibí las fotos por mail y supuse que era un programa que ya se había emitido. En las imágenes estoy con Wanda y en otras emocionado, pero el tema es que elegí una foto que no dejaba lugar a dudas, decía: 'Eliminado'", explicó sobre el error que cometió.
Ante las burlas de sus compañeros, el conductor afirmó que pidió disculpas por lo ocurrido, aunque ya era tarde: "Cuando entré a ver, ya había un montón de comentarios y compartidas". De todos modos, aclaró que todavía no recibió ninguna sanción por parte de la producción del canal de las pelotitas.
Cómo fue el paso de Luis Ventura en MasterChef Celebrity
Luis Ventura ingresó como participante del reality culinario y desde el principio su proceso estuvo marcado más por errores y momentos de intercambio con Wanda Nara, conductora, como también con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, que por éxitos gastronómicos.
En una gala, presentó unos ñoquis hechos con harina de arroz en lugar de trigo, lo que hizo que los jurados los consideraran “incomibles”. Él mismo, ante la prueba, escupió su propio plato y generó fuerte reprobación que se viralizó en las redes sociales.
En otro episodio, Ventura sufrió un accidente durante la grabación: mientras cocinaba una tortilla, la llama se propagó, quemó parte de su mano y tuvo que recibir atención médica, aunque continuó en competencia.
Más allá de los errores culinarios y los momentos de diversión, el paso del comunicador y figura del espectáculo por el reality dejó una marca inconfundible. Su estilo frontal, su manera particular de encarar los desafíos y su constante predisposición a generar anécdotas hicieron que se convirtiera en uno de los participantes más queridos de la temporada 2025.