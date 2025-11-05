Consternación en Aldosivi: el terrible accidente que provocó la muerte de Josecito Moscuzza

Trayectoria y legado en Aldosivi

Como dirigente deportivo, Josecito Moscuzza fue parte del proceso que consolidó a Aldosivi como uno de los clubes más representativos del interior del país. Durante su gestión como vicepresidente, acompañó al equipo en los ascensos y descensos de los últimos años y promovió proyectos que transformaron la infraestructura de la institución.

Entre sus aportes más destacados se cuentan la construcción de las instalaciones en Punta Mogotes, la ampliación del predio deportivo y la modernización de las divisiones juveniles. Su visión apuntaba a fortalecer la identidad marplatense del club y garantizar su lugar en la élite del fútbol argentino.

Los detalles del siniestro

El trágico accidente ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, en el kilómetro 166 de la Autovía 2, cuando el vehículo en el que viajaba Moscuzza perdió el control y volcó violentamente. Según informó el medio 02223 de Mar del Plata, el joven iba solo al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, junto con ambulancias del sistema de emergencias local, efectivos de la Policía Vial y de la Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Por el momento, no se descarta que las condiciones climáticas o un posible exceso de velocidad hayan influido en el despiste. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias mecánicas y toxicológicas para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Repercusiones en el ámbito deportivo y social

El fallecimiento de Josecito Moscuzza tuvo un fuerte impacto en el fútbol argentino. La dirigencia de Aldosivi publicó un comunicado oficial expresando su dolor:

“El Club Atlético Aldosivi lamenta profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza (h), dirigente y querido integrante de nuestra familia deportiva. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de inmenso dolor”.

Diversas instituciones deportivas de Mar del Plata y la región también manifestaron su pesar, entre ellas Alvarado, el Club Kimberley y la Liga Marplatense de Fútbol, que decretó duelo deportivo.

Desde el ámbito empresarial, representantes del sector pesquero y de cámaras industriales enviaron sus condolencias a la familia Moscuzza, destacando el compromiso de Josecito con la ciudad y su participación en proyectos de desarrollo económico local.

Investigación y despedida

El cuerpo de José Marcelo Moscuzza (h) fue trasladado a la morgue judicial de Chascomús, donde se realizará la autopsia correspondiente. Posteriormente será llevado a Mar del Plata para su velatorio, que se realizará en el Club Atlético Aldosivi, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Se prevé una multitudinaria despedida en el predio del club, donde se montará un espacio para que socios, hinchas y allegados puedan rendir homenaje al joven dirigente. “Queremos despedirlo en su casa, como él hubiera querido, rodeado de la familia del Tiburón”, señalaron desde la institución.