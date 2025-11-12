En vivo Radio La Red
Política
Gustavo Sáenz
Salta
Gobernadores

Gustavo Sáenz le pidió al Gobierno más "federalismo" y advirtió: "Queremos medidas a mediano y largo plazo"

El gobernador de Salta comentó la nueva relación con Javier Milei: “Celebro que el Presidente hable de diálogo”. Además, pidió internas dentro del Peronismo: “Sería lo más sano”.

Gustavo Sáenz comentó qué piensan conversar con el Gobierno nacional y que va a plantear los problemas de los gobernadores. “Es importante que sepan las urgencias de nuestras provincias”, indicó el mandatario salteño y destacó que “la falta de federalismo ha evitado que seamos competitivos”.

Leé también Gustavo Sáenz apuntó contra Milei tras la convocatoria a la mesa política nacional: "El Gobierno me usó"
En A24, el gobernador de Salta explicó: “Queremos saber qué temas se van a tratar en el Congreso, como por ejemplo Ficha Limpia.”, comentó ante Eduardo Feinmann y destacó: “Los que vivimos en la provincia sentimos la falta de federalismo, y ver que nuestros hijos se van a Buenos Aires porque en las provincias no hay trabajo”.

Las medidas tienen que ser a mediano y largo plazo para que le vaya bien el país”, destacó Sáenz y reconoció: “Este mismo se lo dije al presidente y celebró que de la boca de Milei salió la palabra diálogo y consenso, pero faltó federalismo, seguramente no es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”.

Además, el gobernador indicó: “Qué industria se va a instalar en Salta si tiene que pagar tres veces más de luz y de gas, con los caminos destrozados, no somos competitivos. El norte es una gran potencia, es minera y entendemos que las cosas no hay que hacerlas a las apuradas”.

Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, indicó.

La renovación del peronismo y la situación de Cristina Kirchner

Yo nunca estuve en Provincias Unidas, somos un frente provincial que no estamos aspirando a ser una alternativa de acá a dos años, sino en representar a la provincia y hacerla crecer. Yo soy Justicialista y creo que Cristina y Máximo Kirhcner deben dar un paso al costado, se tiene que ir, no es una Pyme familiar el partido”, destacó el gobernador.

Me gustaría una gran interna, sería lo más sano. Hay que tener una renovación, la gente igual vota personas o un color, esperanza o miedo, de volver a lo que la gente se cansó y el ciclo se cumplió, la gente los jubiló”, cerró Sáenz.

Se habló de
Gustavo Sáenz Salta gobernadores Noticias A24
