Gustavo Sáenz le pidió al Gobierno más "federalismo" y advirtió: "Queremos medidas a mediano y largo plazo"

Embed

“Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, indicó.

La renovación del peronismo y la situación de Cristina Kirchner

“Yo nunca estuve en Provincias Unidas, somos un frente provincial que no estamos aspirando a ser una alternativa de acá a dos años, sino en representar a la provincia y hacerla crecer. Yo soy Justicialista y creo que Cristina y Máximo Kirhcner deben dar un paso al costado, se tiene que ir, no es una Pyme familiar el partido”, destacó el gobernador.

“Me gustaría una gran interna, sería lo más sano. Hay que tener una renovación, la gente igual vota personas o un color, esperanza o miedo, de volver a lo que la gente se cansó y el ciclo se cumplió, la gente los jubiló”, cerró Sáenz.