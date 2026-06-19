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Crimen en Balvanera: qué se sabe del joven que apareció asesinado en plena calle

La víctima fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca. La Policía y la Justicia analizan cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

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Conmoción en Balvanera: asesinaron a puñaladas a un joven de 29 años. (Foto: A24.com)

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha, donde la víctima fue encontrada gravemente herida por un transeúnte que circulaba por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 4:50 de la madrugada, cuando un hombre observó al joven tendido en la vía pública y dio aviso inmediato al 911.

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Tras la llamada de emergencia, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar para asistir a la víctima.

Al llegar, los médicos constataron que el joven presentaba múltiples heridas con arma blanca en la zona abdominal, compatibles con un ataque violento ocurrido minutos antes.

Pese a los intentos de asistencia, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento en el lugar. La identidad de la víctima no había sido difundida oficialmente.

Investigan las circunstancias del crimen

Por estas horas, los investigadores intentan reconstruir los momentos previos al homicidio para determinar qué ocurrió y quiénes participaron del ataque.

Una de las principales tareas se centra en el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona, con el objetivo de establecer si existió una pelea previa, un intento de robo o algún otro conflicto que haya derivado en el crimen.

Fuentes del caso indicaron que también se buscan posibles testigos que puedan aportar información sobre los movimientos registrados durante la madrugada.

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