A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: "Hay que..."

El error de Florencia Peña al informar la falsa muerte de Jorge Messi desató una ola de reacciones. Entre las voces más contundentes apareció Amalia Granata, que no tuvo filtros al opinar sobre el episodio.

19 jun 2026, 08:52
Banner seguínos en google Primicias Ya
Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: “Hay que...”

Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: “Hay que...”

Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: “Hay que...”

Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: “Hay que...”

Un escándalo de proporciones fue el que desató Florencia Peña este jueves al dar la falsa noticia de la muerte del papá de Leo Messi, Jorge, en El show del verano en Luzu TV. Sobre todo puso en discusión la falta de responsabilidad o, más puntualmente, la falta de una cabeza periodística que chequease como se debe un simple posteo de las tan de moda redes sociales.

Lo cierto fue que desde el momento que se viralizó la barbaridad que cometió la actriz en el canal de streaming, desempeñándose en un rol que no es el suyo y para el que no se preparó, en un primer momento Peña atinó a defender su accionar responsabilizando a su producción.

Leé también

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, contó cómo vio a su madre tras el escándalo en Luzu: "Violencia masiva"

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, contó cómo vio a su madre tras el escándalo en Luzu: Violencia masiva

Claro que desde Estados Unidos, donde está cubriendo el Mundial 2026, el dueño de Luzu Nico Occhiato se expresó a través de las redes sociales dejando en claro su total indignación con el grave error cometido por la hasta ayer conductora de la señal de streaming y anunciando su inmediata salida del medio, así como también la de los productores responsables de que aquella falsa noticia fuera dicha como real.

En este contexto, fueron muchas las figuras del medio, el deporte y la política que expresaron su postura. La mayoría de ellos, indignados. Desde el mismísimo presidente argentino Javier Milei, pasando por Marcelo Tinelli desde Estados Unidos, hasta la actual diputada santafecina Amalia Granata, quien fiel a su estilo directo y sin filtro sentó su posición.

De esta manera, la actual diputada santafecina salió con los tapones de punta contra Florencia Peña, aunque sin nombrarla directamente.

TW Amalia Granata sobre fake news de Florencia Peña

“Para hacer periodismo hay que estudiar y formarse en periodismo. Recuperemos el valor de la palabra (y más si tenés un micrófono) Hoy cualquiera cubre un mundial, hace entrevistas o da noticias sin tener la más mínima noción en comunicación. No denigren a esta hermosa profesión”, escribió contundente en la red social X -ex Twitter-.

En tanto, sobre el final de la jornada y después de muchas horas de debate sobre si está bien que gente que no es periodista ejerza esa labor actualmente en los medios, la familia de Leo Messi salió a hablar al respecto. Desde LAM (América TV), mientras Ángel de Brito y sus angelitas abordaban el tema, Celia -la mamá del capitán de la Selección Argentina- le envió un mensaje al conductor para contarle que estaban viendo con su marido el programa desde el hospital y que Jorge se tomó con tranquilidad lo sucedido al punto de bromear con el tema y deslizar "Qué quilombo que armé".

Flor Peña y papá de Messi (1)

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli frente al escándalo de Florencia Peña en Luzu TV

La controversia que envuelve a Luzu TV continúa sumando repercusiones luego de la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi, información que fue comunicada al aire por Florencia Peña junto a su equipo en la mañana del jueves. La situación tuvo una rápida expansión en redes sociales y despertó fuertes cuestionamientos, afectando seriamente la imagen del canal de streaming.

Mientras las críticas se multiplicaban, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio desde Estados Unidos, país donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026 para Infobae. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el conductor manifestó públicamente su postura sobre lo ocurrido.

marcelo tinelli

Con evidente molestia por la situación, escribió: "Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicda de esa manera". De esta manera, dejó expuesto su rechazo a la forma en que se manejó la información y al impacto que generó la difusión de una noticia errónea de semejante magnitud.

Además, Tinelli aprovechó el mensaje para solidarizarse con Lionel Messi y su círculo íntimo en medio del revuelo que provocó el episodio. "Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia", expresó, acompañando sus palabras con un corazón y unas manos en señal de oración.

La opinión del conductor se suma a una larga lista de cuestionamientos que recibió Luzu TV desde que estalló la polémica. Tanto periodistas como usuarios de redes sociales hicieron sentir su malestar por lo sucedido y apuntaron contra el tratamiento que se le dio a una información tan sensible.

flroencia peña y marcelo tinelli

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Florencia Peña Amalia Granata Messi

Lo más visto