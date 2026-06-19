Amalia Granata fulminó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre Jorge Messi: “Hay que...”

De esta manera, la actual diputada santafecina salió con los tapones de punta contra Florencia Peña, aunque sin nombrarla directamente.

TW Amalia Granata sobre fake news de Florencia Peña

“Para hacer periodismo hay que estudiar y formarse en periodismo. Recuperemos el valor de la palabra (y más si tenés un micrófono) Hoy cualquiera cubre un mundial, hace entrevistas o da noticias sin tener la más mínima noción en comunicación. No denigren a esta hermosa profesión”, escribió contundente en la red social X -ex Twitter-.

En tanto, sobre el final de la jornada y después de muchas horas de debate sobre si está bien que gente que no es periodista ejerza esa labor actualmente en los medios, la familia de Leo Messi salió a hablar al respecto. Desde LAM (América TV), mientras Ángel de Brito y sus angelitas abordaban el tema, Celia -la mamá del capitán de la Selección Argentina- le envió un mensaje al conductor para contarle que estaban viendo con su marido el programa desde el hospital y que Jorge se tomó con tranquilidad lo sucedido al punto de bromear con el tema y deslizar "Qué quilombo que armé".

Flor Peña y papá de Messi (1)

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli frente al escándalo de Florencia Peña en Luzu TV

La controversia que envuelve a Luzu TV continúa sumando repercusiones luego de la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi, información que fue comunicada al aire por Florencia Peña junto a su equipo en la mañana del jueves. La situación tuvo una rápida expansión en redes sociales y despertó fuertes cuestionamientos, afectando seriamente la imagen del canal de streaming.

Mientras las críticas se multiplicaban, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio desde Estados Unidos, país donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026 para Infobae. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el conductor manifestó públicamente su postura sobre lo ocurrido.

marcelo tinelli

Con evidente molestia por la situación, escribió: "Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto en comunicar una noticia tan delicda de esa manera". De esta manera, dejó expuesto su rechazo a la forma en que se manejó la información y al impacto que generó la difusión de una noticia errónea de semejante magnitud.

Además, Tinelli aprovechó el mensaje para solidarizarse con Lionel Messi y su círculo íntimo en medio del revuelo que provocó el episodio. "Mi amor absoluto y mi apoyo total a Lionel Messi y su familia", expresó, acompañando sus palabras con un corazón y unas manos en señal de oración.

La opinión del conductor se suma a una larga lista de cuestionamientos que recibió Luzu TV desde que estalló la polémica. Tanto periodistas como usuarios de redes sociales hicieron sentir su malestar por lo sucedido y apuntaron contra el tratamiento que se le dio a una información tan sensible.