Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

Embed

Por su parte, la panelista Juli Argenta reveló que Florencia Peña mantuvo una conversación con Marley y que ambos decidieron correrse del proyecto. “Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, señaló.

Además, Juan Otero contó que el viaje familiar que tenían previsto realizar al Mundial quedó completamente cancelado. “Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”, expresó.

Así, el ciclo que había logrado destacarse durante el verano por sus momentos descontracturados y entrevistas terminó abruptamente en medio de una de las mayores controversias que enfrentó Luzu TV desde su creación.