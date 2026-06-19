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Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

La polémica por la fake news sobre Jorge Messi sigue escalando: Marley tomó una firme decisión tras lo sucedido con Flor Peña en Luzu TV.

19 jun 2026, 08:18
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Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

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Se supo qué decisión tomó Marley tras el despido de Florencia Peña de Luzu TV

El escándalo que se desató luego de que Florencia Peña difundiera al aire una falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue sumando consecuencias dentro de Luzu TV. Tras la decisión de Nicolás Occhiato de levantar El Show del Verano, ahora se conoció que Marley tampoco continuará vinculado al ciclo.

El programa, que Marley compartía con Florencia Peña y que había sido adaptado al formato streaming por Luzu TV, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que la conductora anunciara en vivo una noticia que nunca fue confirmada oficialmente.

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Mientras Marley se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas, estaba previsto que Florencia Peña viajara próximamente para sumarse a la cobertura. Sin embargo, esos planes quedaron descartados tras la crisis desatada en el canal.

En diálogo con LAM, Juan Otero, hijo de la actriz, reconoció que desconoce qué ocurrirá con el futuro del ciclo. “Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”, comentó en referencia a las participaciones diarias de Marley desde Estados Unidos.

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Por su parte, la panelista Juli Argenta reveló que Florencia Peña mantuvo una conversación con Marley y que ambos decidieron correrse del proyecto. “Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, señaló.

Además, Juan Otero contó que el viaje familiar que tenían previsto realizar al Mundial quedó completamente cancelado. “Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”, expresó.

Así, el ciclo que había logrado destacarse durante el verano por sus momentos descontracturados y entrevistas terminó abruptamente en medio de una de las mayores controversias que enfrentó Luzu TV desde su creación.

Florencia Peña y Marley (1)

     

 

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