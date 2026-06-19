Lesión Ismael Kone

Sin embargo, lo más impactante llegó después. "Todos escuchamos el ruido desde el banco de suplentes", reveló el entrenador canadiense Jesse Marsch al finalizar el partido.

"Supe enseguida que era una lesión grave. Fue muy parecido a lo que ocurrió con Tajon Buchanan antes de la Copa América. Se escuchó claramente cómo se rompían los huesos", relató el DT visiblemente afectado.

Bronca, empujones y una expulsión tardía

La violenta acción provocó una inmediata reacción dentro del campo de juego. Varios futbolistas canadienses encararon a los jugadores de Qatar y se produjeron empujones e intercambios de insultos mientras Koné era atendido.

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla para Madibo, una decisión que generó la furia de Marsch y de todo el banco canadiense. Minutos más tarde, tras revisar la gravedad de la infracción, la sanción fue elevada a tarjeta roja.

Pese a la tensión, Marsch destacó un gesto del futbolista qatarí. "Madibo fue al vestuario para pedir disculpas. Eso habla bien de él. No tengo nada contra él", explicó.

Sin embargo, el entrenador fue mucho más duro con el comportamiento del banco rival. "Lo que no entiendo es por qué intentaban generar una pelea cuando acababa de producirse una acción que había terminado con la pierna rota de un jugador", cuestionó.

Ismael Kone 3 La escalofriante lesión de un jugador que opacó la victoria por goleada de Canadá frente a Qatar. (Foto: Reuters)

Una celebración cargada de emoción

La conmoción fue tan grande que incluso afectó el desarrollo del partido. Pocos minutos después de ingresar en reemplazo de Koné, Nathan Saliba marcó uno de los goles de la goleada y tuvo un emotivo gesto.

El volante levantó la camiseta número 8 de su compañero, la besó y realizó la señal de la cruz mirando hacia el banco de suplentes. La imagen recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

Ismael Kone 4 El gesto que emocionó al Mundial tras la grave lesión sufrida por Ismael Koné. (Foto: Reuters)

"Solo queríamos que terminara el partido"

Tras el encuentro, los futbolistas reconocieron que la lesión cambió por completo el clima del vestuario. "Creo que todos queríamos que terminara el partido para poder estar juntos y acompañarlo", admitió Jonathan David, autor de tres goles en la victoria.

Canadá logró así su primera victoria en una Copa del Mundo y alcanzó la cima del Grupo B con cuatro puntos, pero la preocupación por el estado de Koné eclipsó cualquier festejo.

Ismael Kone 2 Nacido en Costa de Marfil y nacionalizado canadiense, Koné se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo durante los últimos años. (Foto: Reuters)

Una baja sensible para Canadá

Nacido en Costa de Marfil y nacionalizado canadiense, Koné se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo durante los últimos años.

Actualmente juega en el Sassuolo de Italia y es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de la selección. "Es el corazón de este equipo. Es nuestro factor X. Lo vamos a extrañar muchísimo", reconoció Marsch.