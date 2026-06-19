En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lesión
Mundial 2026
MUNDIAL 2026

La escalofriante lesión de un jugador que opacó la victoria por goleada de Canadá frente a Qatar

Canadá consiguió la primera victoria mundialista de su historia al golear 6-0 a Qatar, pero la grave lesión sufrida por Ismael Koné tras una dura entrada cambió por completo el clima de la noche y dejó conmocionado al plantel.

Banner Seguinos en google DESK
La escalofriante lesión de un jugador que opacó la victoria por goleada de Canadá frente a Qatar. (Foto: Reuters)

La escalofriante lesión de un jugador que opacó la victoria por goleada de Canadá frente a Qatar. (Foto: Reuters)

Lo que debía ser una noche histórica para Canadá terminó transformándose en una escena de terror. El seleccionado norteamericano consiguió su primera victoria en un Mundial al golear 6-0 a Qatar en Vancouver, pero la celebración quedó completamente opacada por la grave lesión sufrida por Ismael Koné, una de las figuras del equipo.

Leé también "Es difícil de aceptar": el desgarrador mensaje de Balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la Selección Argentina
es dificil de aceptar: el desgarrador mensaje de balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la seleccion argentina

El mediocampista de 24 años debió abandonar el campo de juego en camilla tras sufrir una fractura de pierna luego de una dura entrada del qatarí Assim Madibo. La imagen conmocionó a los jugadores, al cuerpo técnico y a los miles de hinchas que colmaron el BC Place.

El estremecedor momento que paralizó el estadio

Ismael Kone 5
Canad&aacute; gole&oacute; 6-0, pero una grave lesi&oacute;n eclips&oacute; la hist&oacute;rica victoria. (Foto: Reuters)

Canadá goleó 6-0, pero una grave lesión eclipsó la histórica victoria. (Foto: Reuters)

La jugada ocurrió a los 54 minutos del encuentro, cuando Canadá ya dominaba ampliamente el marcador. Madibo fue a disputar una pelota y terminó impactando desde atrás sobre Koné, quien cayó inmediatamente al pasto con evidentes signos de dolor.

La gravedad de la acción quedó en evidencia segundos después. Los médicos ingresaron de urgencia al campo y el futbolista fue retirado en camilla rumbo a un centro asistencial.

Lesión Ismael Kone

Sin embargo, lo más impactante llegó después. "Todos escuchamos el ruido desde el banco de suplentes", reveló el entrenador canadiense Jesse Marsch al finalizar el partido.

"Supe enseguida que era una lesión grave. Fue muy parecido a lo que ocurrió con Tajon Buchanan antes de la Copa América. Se escuchó claramente cómo se rompían los huesos", relató el DT visiblemente afectado.

Bronca, empujones y una expulsión tardía

La violenta acción provocó una inmediata reacción dentro del campo de juego. Varios futbolistas canadienses encararon a los jugadores de Qatar y se produjeron empujones e intercambios de insultos mientras Koné era atendido.

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla para Madibo, una decisión que generó la furia de Marsch y de todo el banco canadiense. Minutos más tarde, tras revisar la gravedad de la infracción, la sanción fue elevada a tarjeta roja.

Pese a la tensión, Marsch destacó un gesto del futbolista qatarí. "Madibo fue al vestuario para pedir disculpas. Eso habla bien de él. No tengo nada contra él", explicó.

Sin embargo, el entrenador fue mucho más duro con el comportamiento del banco rival. "Lo que no entiendo es por qué intentaban generar una pelea cuando acababa de producirse una acción que había terminado con la pierna rota de un jugador", cuestionó.

Ismael Kone 3
La escalofriante lesi&oacute;n de un jugador que opac&oacute; la victoria por goleada de Canad&aacute; frente a Qatar. (Foto: Reuters)

La escalofriante lesión de un jugador que opacó la victoria por goleada de Canadá frente a Qatar. (Foto: Reuters)

Una celebración cargada de emoción

La conmoción fue tan grande que incluso afectó el desarrollo del partido. Pocos minutos después de ingresar en reemplazo de Koné, Nathan Saliba marcó uno de los goles de la goleada y tuvo un emotivo gesto.

El volante levantó la camiseta número 8 de su compañero, la besó y realizó la señal de la cruz mirando hacia el banco de suplentes. La imagen recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026.

Ismael Kone 4
El gesto que emocion&oacute; al Mundial tras la grave lesi&oacute;n sufrida por Ismael Kon&eacute;. (Foto: Reuters)

El gesto que emocionó al Mundial tras la grave lesión sufrida por Ismael Koné. (Foto: Reuters)

"Solo queríamos que terminara el partido"

Tras el encuentro, los futbolistas reconocieron que la lesión cambió por completo el clima del vestuario. "Creo que todos queríamos que terminara el partido para poder estar juntos y acompañarlo", admitió Jonathan David, autor de tres goles en la victoria.

Canadá logró así su primera victoria en una Copa del Mundo y alcanzó la cima del Grupo B con cuatro puntos, pero la preocupación por el estado de Koné eclipsó cualquier festejo.

Ismael Kone 2
Nacido en Costa de Marfil y nacionalizado canadiense, Kon&eacute; se convirti&oacute; en una de las piezas m&aacute;s importantes del equipo durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os. (Foto: Reuters)

Nacido en Costa de Marfil y nacionalizado canadiense, Koné se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo durante los últimos años. (Foto: Reuters)

Una baja sensible para Canadá

Nacido en Costa de Marfil y nacionalizado canadiense, Koné se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo durante los últimos años.

Actualmente juega en el Sassuolo de Italia y es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de la selección. "Es el corazón de este equipo. Es nuestro factor X. Lo vamos a extrañar muchísimo", reconoció Marsch.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lesión Mundial 2026 Canadá Qatar
Notas relacionadas
Con tres goles de Messi, la Selección Argentina goleó a Argelia en el debut en el Mundial
Argentina, siguiente parada... Austria: cómo juega, sus figuras y qué necesita la Selección para ya clasificar
Austria encendió las alarmas antes de jugar con Argentina: uno de sus titulares sufrió una dura lesión

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar