En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Juicio
Diego Armando Maradona
San Isidro

Juicio por la muerte de Maradona: las dudas que dejó la cocinera que convivió con Diego

Milagros “Monona” Rodríguez no dio un relato contundente, complicó los interrogatorios y los jueces le preguntaron si tenía miedo.

Banner Seguinos en google DESK
 Las dudas que dejó la cocinera que convivió con Diego. (Foto: archivo).

 Las dudas que dejó la cocinera que convivió con Diego. (Foto: archivo).

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó este jueves una de las declaraciones más esperadas y, al mismo tiempo, más controvertidas. Milagros Rodríguez, conocida como “Monona”, la cocinera que convivió con el ex futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre, compareció ante el tribunal, pero sus reiterados “no me acuerdo”, “puede ser” y “creo que no” generaron malestar entre fiscales, querellantes, defensores y jueces.

Leé también Los duros audios que hicieron llorar a Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "Prueban que..."
Los duros audios que hicieron llorar a Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego: Prueban que...

La mujer vivió junto a Maradona durante sus últimos días y permaneció en la casa las 24 horas hasta el fallecimiento del Diez, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Por ese motivo, su testimonio era considerado clave para reconstruir qué ocurrió durante la etapa final de la internación domiciliaria y cuál era el estado de salud del ex entrenador de la Selección argentina.

Sin embargo, gran parte de su declaración estuvo marcada por respuestas evasivas y dificultades para recordar hechos que los investigadores consideran fundamentales para la causa.

La situación llegó a generar tanta incomodidad que el tribunal dispuso un cuarto intermedio para analizar cómo continuar con el interrogatorio. Si bien los magistrados no detectaron contradicciones directas ni indicios claros de falso testimonio, consideraron que la testigo estaba abusando de las respuestas ambiguas para evitar pronunciarse sobre cuestiones sensibles.

Necesitamos que responda con el mayor grado de detalle posible. Por sus ‘no me acuerdo’ parece que estuviera eludiendo respuestas”, le advirtió el presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien incluso le recordó que estaba declarando bajo juramento. Monona respondió que intentaba decir la verdad, pero que no lograba recordar muchos de los episodios consultados.

El dramático relato sobre las últimas horas de Maradona

Rodríguez explicó que trabajó para Maradona durante la pandemia y parte de los meses previos. Su tarea consistía en limpiar la vivienda y preparar las comidas que el exfutbolista le solicitaba.

Durante su declaración también recordó los momentos posteriores a la descompensación que terminó con la muerte del exjugador. Aunque inicialmente manifestó que no quería hablar de ese día porque le generaba tristeza, finalmente accedió a relatar lo ocurrido.

Según contó, aquella mañana los profesionales que debían suministrarle la medicación ingresaron a la habitación y observaron que Maradona no reaccionaba. “Entramos todos y tratamos de hacerle reanimación”, declaró.

La mujer aseguró que participó activamente de las maniobras de RCP junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, la enfermera Dahiana Madrid y personal de seguridad. “Yo le hacía respiración boca a boca y nos íbamos turnando”, afirmó ante los jueces.

Luego relató que un médico vecino y varios equipos de emergencia continuaron con los intentos de reanimación hasta que finalmente se confirmó el fallecimiento del exfutbolista.

La pregunta clave que no pudo responder

Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió cuando el fiscal le preguntó cuál había sido la última vez que vio con vida a Maradona. La cocinera respondió que fue la noche anterior al fallecimiento, cuando el ex jugador le pidió un té y unos sándwiches antes de recibir la medicación. Sin embargo, no pudo precisar horarios ni detalles adicionales.

Ante esa situación, el juez Alberto Gaig intervino nuevamente y le recordó la importancia de su declaración en un proceso donde siete personas están acusadas por presunto homicidio. “Estamos en un juicio y hay siete personas acusadas. Tiene que hacer un esfuerzo para recordar”, le señaló.

LAYY65RK5BAVXF3D662PNI6QBU
La cocina de la casa donde murió Maradona. (Foto: archivo)

La cocina de la casa donde murió Maradona. (Foto: archivo)

Incluso el magistrado le preguntó si mantenía vínculos laborales o personales con integrantes del entorno de Maradona. Monona respondió que trabaja actualmente en una fábrica de calzado, aunque confirmó que Maximiliano Pomargo es el padrino de su hija.

Más dudas que certezas

Lejos de aportar definiciones contundentes, la declaración dejó numerosos interrogantes abiertos. La testigo tampoco pudo precisar aspectos relevantes de la rutina alimentaria de Maradona ni confirmar algunos episodios que forman parte de la investigación.

Entre ellos, la preparación de los camarones que habría consumido el exfutbolista durante su estadía en Tigre y que, según otras declaraciones, le provocaron una descompostura que motivó la intervención del médico clínico imputado Pedro Di Spagna.

Lo único que sí sostuvo con claridad fue que ella cocinaba lo que Diego pedía y que gran parte de las comidas elegidas por el exfutbolista no respondían a una dieta especialmente saludable.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juicio Diego Armando Maradona
Notas relacionadas
Juicio por la muerte de Diego Maradona: Víctor Stinfale apuntó contra Luque y cuestionó la internación domiciliaria
Juicio por la muerte de Maradona: declararon tres imputados y dieron un dato clave sobre la salud de Diego
Confirmaron el procesamiento de Marcelo Porcel y quedó a un paso del juicio oral

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar