En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
En la mira

Conmoción total: condenaron al hermano de un jugador de la Scaloneta en Miami y podría pasar toda su vida preso

Sacudón en la Scaloneta: hallaron culpable al hermano de una figura argentina en Miami por un aberrante delito. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Conmoción total: condenaron al hermano de un jugador de la Scaloneta en Miami y podría pasar toda su vida preso

La noticia cayó como una bomba y sacudió tanto al mundo del espectáculo como al del fútbol argentino. Leonardo Venegas, conocido en las redes como "Ácido MC" y medio hermano del defensor de la Selección Argentina Marcos Senesi, fue declarado culpable por un jurado de Miami por intento de secuestro y abuso infantil contra una niña de apenas seis años.

Leé también Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento
Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento. (Foto: Archivo)

El veredicto fue emitido tras un juicio en el que la Fiscalía presentó pruebas que, según consideraron los miembros del jurado, demostraron la responsabilidad del exyoutuber argentino en un hecho ocurrido en julio de 2023 en un complejo de departamentos del condado de Miami-Dade.

image

De acuerdo con la investigación, todo comenzó el 4 de julio, durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Allí, Venegas habría tenido un primer contacto con la pequeña mientras jugaba con otros chicos en la calle.

Pero dos días después, según la acusación, regresó al lugar en una camioneta Range Rover blanca y esperó el momento en que la menor quedó sola.

Los fiscales sostuvieron que el hombre sujetó a la niña del brazo e intentó llevársela por la fuerza, pero la menor logró defenderse, lo mordió y escapó hacia su casa. Antes de huir, el acusado le habría dado una cachetada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Los registros mostraron a Venegas merodeando la zona en distintas ocasiones y, junto con el relato de la víctima y de sus familiares, permitieron reconstruir lo ocurrido.

La madre de la pequeña, Teshia McGill, destacó la valentía de su hija, que aportó detalles fundamentales para identificar al sospechoso.

image

Durante el juicio, el fiscal Jared Lorenz aseguró que las pruebas eran contundentes y, tras apenas dos horas de deliberación, el jurado declaró culpable al argentino por ambos delitos.

La defensa, encabezada por el abogado David Donet, admitió que su cliente aparecía en las grabaciones, aunque sostuvo que se encontraba en la zona por motivos laborales relacionados con su actividad como agente inmobiliario.

Sin embargo, la fiscal adjunta Alejandra De Lafuente afirmó que Venegas no tenía ninguna razón habitual para frecuentar ese barrio y sostuvo que había elegido el lugar para concretar el delito.

Ahora, la situación del exyoutuber es crítica. La Justicia estadounidense deberá fijar la condena definitiva y, debido a la gravedad de los cargos, enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua.

Venegas había ganado notoriedad en internet bajo el nombre artístico de "Ácido MC". Su canal de YouTube, creado en 2010, llegó a reunir cerca de 150 mil seguidores, mientras que también desarrolló una carrera vinculada a la música urbana.

En los últimos días trascendió además su vínculo familiar con Marcos Senesi, integrante de la Selección Argentina y uno de los hombres de confianza de Lionel Scaloni, una revelación que multiplicó el impacto del caso.

Con el veredicto ya emitido, el futuro de Leonardo Venegas quedó en manos de la Justicia de Estados Unidos. Y el hombre que alguna vez construyó una carrera en las redes sociales podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
En pleno Mundial murió un histórico entrenador y el fútbol está de luto
De qué murió la actriz de La llamada y la preocupante imagen de sus últimos tiempos con vida
Luis Zahera arrasa en Netflix con la última temporada de la serie española más vista

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar