Conmoción total: condenaron al hermano de un jugador de la Scaloneta en Miami y podría pasar toda su vida preso

Los fiscales sostuvieron que el hombre sujetó a la niña del brazo e intentó llevársela por la fuerza, pero la menor logró defenderse, lo mordió y escapó hacia su casa. Antes de huir, el acusado le habría dado una cachetada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Los registros mostraron a Venegas merodeando la zona en distintas ocasiones y, junto con el relato de la víctima y de sus familiares, permitieron reconstruir lo ocurrido.

La madre de la pequeña, Teshia McGill, destacó la valentía de su hija, que aportó detalles fundamentales para identificar al sospechoso.

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Durante el juicio, el fiscal Jared Lorenz aseguró que las pruebas eran contundentes y, tras apenas dos horas de deliberación, el jurado declaró culpable al argentino por ambos delitos.

La defensa, encabezada por el abogado David Donet, admitió que su cliente aparecía en las grabaciones, aunque sostuvo que se encontraba en la zona por motivos laborales relacionados con su actividad como agente inmobiliario.

Sin embargo, la fiscal adjunta Alejandra De Lafuente afirmó que Venegas no tenía ninguna razón habitual para frecuentar ese barrio y sostuvo que había elegido el lugar para concretar el delito.

Ahora, la situación del exyoutuber es crítica. La Justicia estadounidense deberá fijar la condena definitiva y, debido a la gravedad de los cargos, enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua.

Venegas había ganado notoriedad en internet bajo el nombre artístico de "Ácido MC". Su canal de YouTube, creado en 2010, llegó a reunir cerca de 150 mil seguidores, mientras que también desarrolló una carrera vinculada a la música urbana.

En los últimos días trascendió además su vínculo familiar con Marcos Senesi, integrante de la Selección Argentina y uno de los hombres de confianza de Lionel Scaloni, una revelación que multiplicó el impacto del caso.

Con el veredicto ya emitido, el futuro de Leonardo Venegas quedó en manos de la Justicia de Estados Unidos. Y el hombre que alguna vez construyó una carrera en las redes sociales podría pasar el resto de su vida tras las rejas.