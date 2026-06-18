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Murió un nene de 2 años y detuvieron a su madre y a su padrastro tras una impactante revelación médica

Los médicos detectaron que la víctima sufrió fracturas en el cráneo, en los dedos de las manos y los pies y que tenía hematomas en el rostro.

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La madre y el padrastro del nene quedaron detenidos. (Foto: Policía).

La madre y el padrastro del nene quedaron detenidos. (Foto: Policía).

Un estremecedor caso de presunto maltrato infantil conmueve al partido bonaerense de Merlo. Un nene de apenas 2 años murió este jueves después de permanecer dos días internado en grave estado a causa de las múltiples lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo. Por el hecho fueron detenidos su madre y su padrastro, quienes quedaron bajo investigación judicial.

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La abogada presa por matar a su madre e intentar matar a su hijo. Foto: Policia Bonaerense. 

La víctima había sido ingresada inicialmente al Hospital Héroes de Malvinas por los propios acusados. Según informaron fuentes policiales, ambos aseguraron ante los médicos que el pequeño se había golpeado la cabeza tras caerse de una cama.

Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse apenas los profesionales de la salud realizaron las primeras evaluaciones. El examen médico reveló un cuadro incompatible con una caída accidental y encendió las alarmas sobre un posible episodio de violencia extrema.

Ante la gravedad de las lesiones, el niño fue derivado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo, donde permaneció internado durante 48 horas luchando por su vida. Finalmente, falleció este jueves por la mañana.

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La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, según pudo conocer TN. (Foto: NA)

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, según pudo conocer TN. (Foto: NA)

Las graves heridas que presentaba el nene

Según trascendió, los médicos constataron que el pequeño tenía una fractura de cráneo, fracturas en los dedos de las manos y de los pies, múltiples hematomas en el rostro y una herida sangrante en el hígado, lesiones que evidenciaban un cuadro de extrema violencia.

Tras la denuncia realizada por el personal médico, la Policía intervino de inmediato y la Justicia ordenó la detención de la madre del menor, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y de su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21.

Por el momento, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante las horas previas al ingreso del niño al hospital y quién fue el autor material de las agresiones que provocaron su muerte.

Qué se sabe de la investigación

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón, quien dispuso una serie de medidas de prueba para reconstruir los hechos. Entre ellas, se ordenó la autopsia al cuerpo del menor, cuyos resultados serán clave para establecer con precisión la mecánica de las lesiones y el momento en que fueron provocadas.

Además, se espera que los dos detenidos sean indagados en las próximas horas. Sus declaraciones podrían resultar fundamentales para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del niño.

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