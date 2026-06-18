Murió un nene de 2 años y detuvieron a su madre y a su padrastro tras una impactante revelación médica

https___thumbs.vodgc.net_1-14-xHMXa41781810728122-1781811764 La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, según pudo conocer TN. (Foto: NA)

Las graves heridas que presentaba el nene

Según trascendió, los médicos constataron que el pequeño tenía una fractura de cráneo, fracturas en los dedos de las manos y de los pies, múltiples hematomas en el rostro y una herida sangrante en el hígado, lesiones que evidenciaban un cuadro de extrema violencia.

Tras la denuncia realizada por el personal médico, la Policía intervino de inmediato y la Justicia ordenó la detención de la madre del menor, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y de su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21.

Por el momento, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante las horas previas al ingreso del niño al hospital y quién fue el autor material de las agresiones que provocaron su muerte.

Qué se sabe de la investigación

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón, quien dispuso una serie de medidas de prueba para reconstruir los hechos. Entre ellas, se ordenó la autopsia al cuerpo del menor, cuyos resultados serán clave para establecer con precisión la mecánica de las lesiones y el momento en que fueron provocadas.

Además, se espera que los dos detenidos sean indagados en las próximas horas. Sus declaraciones podrían resultar fundamentales para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del niño.