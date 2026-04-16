Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers condenados pidió ser excarcelado, ¿podría salir libre?

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, presentó un pedido formal de excarcelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.
La solicitud fue presentada por la defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores y abre un nuevo capítulo en la causa por el crimen ocurrido, en enero de 2020, en Villa Gesell.
La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, presentó un pedido formal de excarcelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.
El planteo argumenta que la prisión preventiva se ha extendido de manera irrazonable, dado que los imputados llevan más de seis años detenidos y la sentencia aún no se encuentra firme por parte de la Corte Suprema.
Según el artículo publicado por Clarín, el defensor oficial Rolando Brown solicitó que “se dé tratamiento al pedido de excarcelación por plazo irrazonable” y, subsidiariamente, “se dé curso a la morigeración de la detención” de Pertossi..
Como medida alternativa, el letrado pidió la aplicación de una prisión domiciliaria, con presentación de garantes (familiares y vecinos de Zárate) Además, solicitó que se realice un informe socioambiental del domicilio propuesto.
Pertossi fue condenado en febrero de 2023 a 15 años de prisión como partícipe secundario del homicidio doblemente agravado.
En el mismo fallo, el tribunal impuso prisión perpetua a otros cinco acusados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, por considerarlos coautores del hecho. En tanto, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli también recibieron 15 años.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, el caso se encuentra en instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde la Alcaidía de Melchor Romero, donde permanecen detenidos los ocho condenados, la defensa sostiene que el paso del tiempo sin una resolución final justifica evaluar su libertad bajo ciertas condiciones.
En paralelo, en una reciente entrevista concedida a A24, Lucas Pertossi se refirió al hecho como “una pelea que terminó en tragedia”, negó haber golpeado a la víctima y manifestó arrepentimiento por su rol en los acontecimientos.
La querella que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, encabezada por el abogado Fernando Burlando, rechazó de plano el pedido.
Argumentó que no existe “demora injustificada” en el proceso, que fue complejo por la cantidad de imputados y pruebas. Además, sostuvo que el riesgo de fuga es elevado dada la gravedad de las penas.
El Tribunal de Dolores deberá ahora resolver sobre el planteo de excarcelación, que podría extenderse al resto de los condenados si prospera.
El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió el 18 de enero de 2020, cuando fue brutalmente atacado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. La víctima, de 18 años, falleció en el lugar como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas.
Por el caso, los rugbiers fueron condenados en febrero de 2023 tras un juicio oral que generó gran expectativa pública. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua por ser considerados coautores del homicidio doblemente agravado, mientras que los otros tres, entre ellos Lucas Pertossi, fueron sentenciados a 15 años como partícipes secundarios.
El fallo fue confirmado en instancias provinciales y ahora aguarda definición en la Corte Suprema de la Nación.