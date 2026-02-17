Crimen en el Carnaval de Mercedes: la terrible confesión que sorprendió a los investigadores

Por el momento, la principal imputada es María Luján Auza, señalada como autora de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. En tanto, su padre y su hijo quedaron acusados como coautores, a la espera de que se analicen más pruebas y testimonios que permitan reconstruir con mayor claridad lo sucedido.

El informe forense de Brian Cabrera

El análisis de los especialistas confirmó que la muerte fue consecuencia directa de una herida de arma de fuego en el cráneo de Brian Cabrera.

El proyectil impactó en la zona posterior derecha de la cabeza, provocando daños irreversibles. Este hallazgo coincide con el descubrimiento de un revólver calibre 22 en el lugar de los hechos.

Luego, los peritos lograron recuperar la bala, la cual presenta características compatibles con dicha arma. Estos elementos probatorios resultan fundamentales para que la fiscalía pueda reconstruir la secuencia que tuvo lugar durante la madrugada.

El reclamo de la familia de la víctima

La muerte de Braian dejó un vacío enorme en su familia. Su mamá, Lorena, resumió la tragedia a través de un posteo en sus redes sociales.

“Recién acabo de dejar a mi hijo dentro de un cajón. Es el dolor más grande perder un hijo, sólo pido justicia por Braian Cabrera. Que paguen lo que hicieron. A mi hijo no lo voy a ver más, pero esto no puede quedar en la nada”, escribió en su perfil de Facebook.

La familia de la víctima expresó públicamente su dolor. Lucía, hermana del joven, declaró ante la prensa que cubre el caso en la ciudad: “Braian era trabajador, estudiaba, estaba terminando su casita. No molestaba a nadie, y le gustaba jugar al fútbol en la cancha del barrio, era su locura”.

En su cuenta de Facebook, la mujer publicó mensajes de despedida. En uno escribió: “Te necesito amor ,necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada amor, destruidas, no podemos más. No quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote, reírnos por a ver con qué loca estabas esta vez. Que Noah te golpea la puerta hasta que te despertabas”.

En otra publicación agregó: “Te extraño mi nene, te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo, eras un nene bueno sano. Por qué mi bebé, por qué justo a vos”.

Minutos antes, también manifestó su enojo por comentarios en redes sociales sobre el caso: “En cada noticia la carita de mi bebé hay comentarios que te llenan de orgullo por la clase de persona que fue mi nene, pero hay cada gente comentando boludeces que ni conoce el caso, no sabés si comentarle, callarte o que no entienden el dolor de tratar de olvidar un ratito todo esto. Y ver la cara de mi hermanito en todos lados me destruye por dentro, me desesperan los comentarios de mierda, quiero defenderlo de todas maneras, pero me mata verte así mi amor, no puedo”.