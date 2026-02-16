Quién era Braian Cabrera, el joven asesinado a tiros en el carnaval de Mercedes

5OHHISI6JJHTNCTW56EDDUOLOA

En su cuenta de Facebook, la mujer publicó mensajes de despedida. En uno escribió: “Te necesito amor ,necesito que vuelvas a ser nuestro bebé, el que poco a poco fuimos contrayendo con mis hermanas. Nos dejaste sin nada amor, destruidas, no podemos más. No quiero decir adiós, no quiero despertar y mirar para tu casita buscándote, reírnos por a ver con qué loca estabas esta vez. Que Noah te golpea la puerta hasta que te despertabas”. En otra publicación agregó: “Te extraño mi nene, te extraño muchísimo, no quiero dejarte ir, no puedo, eras un nene bueno sano. Por qué mi bebé, por qué justo a vos”.

Minutos antes, también manifestó su enojo por comentarios en redes sociales sobre el caso. “En cada noticia la carita de mi bebé hay comentarios que te llenan de orgullo por la clase de persona que fue mi nene, pero hay cada gente comentando boludeces que ni conoce el caso, no sabés si comentarle, callarte o que no entienden el dolor de tratar de olvidar un ratito todo esto. Y ver la cara de mi hermanito en todos lados me destruye por dentro, me desesperan los comentarios de mierda, quiero defenderlo de todas maneras, pero me mata verte así mi amor, no puedo”.

El crimen

El ataque ocurrió alrededor de la 1 del domingo en la avenida 29, entre calles 24 y 22, donde se desarrollaba el corso. El fiscal Matías Lattaro investiga la secuencia exacta, aunque versiones preliminares indican que todo comenzó con una discusión entre la víctima y un hombre mayor que estaba acompañado por familiares. La situación escaló rápidamente y se oyeron varios disparos.

Una transmisión en vivo de un medio local registró el momento en que se escuchan los tiros y los músicos que estaban tocando se resguardan detrás de los instrumentos y los parlantes.

Los balazos impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, con una herida en la región occipital que lo dejó gravemente herido. Tras desplomarse en plena calle, fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. Desde el centro de salud informaron que se activaron los protocolos de emergencia y se realizaron maniobras para estabilizarlo, pero falleció horas más tarde luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Mientras el personal médico trabajaba, efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo para ubicar a los sospechosos. La Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias a las cámaras de vigilancia y al procedimiento en la zona, fueron detenidos primero María Luján Auza y su hijo Martín, a quien se le secuestró el arma que habría sido usada en el ataque. Luego se concretó la detención de Omar Teodoro Auza, acusado de haber facilitado el arma a su hija.

Desde la Municipalidad de Mercedes difundieron un comunicado en el que lamentaron el crimen y anunciaron la suspensión de las dos jornadas de corsos previstas para domingo y lunes. El texto señala: “En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”.