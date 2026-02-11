La FIA habló del motor Mercedes que usará Colapinto en Alpine y sacudió la previa de la F1

El tema cobra especial relevancia para Alpine, ya que el nuevo monoplaza que manejará Colapinto dejará de usar motores Renault y pasará a contar con unidades de potencia Mercedes. En ese contexto, la escudería francesa podría verse beneficiada si finalmente se confirma que existe una ventaja técnica en ese desarrollo.

Qué dijo la FIA sobre el conflicto entre los fabricantes

En un video difundido por la propia Federación a través de su canal oficial de YouTube, Tombazis fue claro al explicar la postura del organismo. “Queremos que la gente compita en la pista y no en los tribunales”, afirmó.

Con esa frase, la FIA intentó desactivar la posibilidad de que el conflicto derive en reclamos formales o disputas legales entre los equipos, una situación que ya se vivió en otras etapas de la Fórmula 1 y que suele afectar el desarrollo normal del campeonato.

El organismo reconoce que el reglamento presenta puntos que deben ajustarse, pero busca una solución que no genere un enfrentamiento directo entre los fabricantes ni rompa el equilibrio político dentro de la categoría.

Entre las alternativas que se analizan aparece la incorporación de nuevos controles técnicos para evitar interpretaciones diferentes. Sin embargo, eso implicaría modificar el reglamento, una decisión que requiere consenso entre los fabricantes y que no es sencilla de lograr.

Las pruebas de pretemporada en Bahréin serán una primera referencia para entender el nivel de cada equipo, en un contexto donde la atención no solo estará puesta en los tiempos de vuelta, sino también en cómo se resuelve esta discusión fuera de la pista.