La FIA habló del motor Mercedes que usará Colapinto en Alpine y sacudió la previa de la F1

La Federación reconoció un problema reglamentario con una solución técnica de Mercedes que genera tensión entre los fabricantes, en la previa de la temporada 2026.

La FIA habló del motor Mercedes que usará Colapinto en Alpine y sacudió la previa de la F1

A pocos días del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la FIA se pronunció oficialmente sobre la polémica que rodea a los motores Mercedes, un tema que impacta de lleno en varios equipos, entre ellos Alpine, la escudería para la que competirá Franco Colapinto.

La discusión no está relacionada con sanciones ni resultados en pista, sino con la interpretación de las reglas técnicas en la nueva era de la categoría. El responsable de explicar la situación fue Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA para los autos de Fórmula 1, quien reconoció que existe un problema reglamentario que deberá resolverse antes de que avance el campeonato.

Cuál es el problema con los motores Mercedes en la Fórmula 1

El foco del debate está puesto en una solución técnica desarrollada por Mercedes que permitiría mejorar el rendimiento del motor cuando el auto ya está en marcha. Esa posibilidad surge de una zona gris del reglamento, es decir, un punto que no está redactado con suficiente claridad y que deja margen para distintas interpretaciones.

Ante esta situación, otros fabricantes como Ferrari, Honda, Audi y Red Bull consideran que esa ventaja no debería estar permitida. Por ese motivo, presionan para que la norma se reescriba y se cierre esa puerta de interpretación antes del comienzo de la temporada.

El tema cobra especial relevancia para Alpine, ya que el nuevo monoplaza que manejará Colapinto dejará de usar motores Renault y pasará a contar con unidades de potencia Mercedes. En ese contexto, la escudería francesa podría verse beneficiada si finalmente se confirma que existe una ventaja técnica en ese desarrollo.

Qué dijo la FIA sobre el conflicto entre los fabricantes

En un video difundido por la propia Federación a través de su canal oficial de YouTube, Tombazis fue claro al explicar la postura del organismo. “Queremos que la gente compita en la pista y no en los tribunales”, afirmó.

Con esa frase, la FIA intentó desactivar la posibilidad de que el conflicto derive en reclamos formales o disputas legales entre los equipos, una situación que ya se vivió en otras etapas de la Fórmula 1 y que suele afectar el desarrollo normal del campeonato.

El organismo reconoce que el reglamento presenta puntos que deben ajustarse, pero busca una solución que no genere un enfrentamiento directo entre los fabricantes ni rompa el equilibrio político dentro de la categoría.

Entre las alternativas que se analizan aparece la incorporación de nuevos controles técnicos para evitar interpretaciones diferentes. Sin embargo, eso implicaría modificar el reglamento, una decisión que requiere consenso entre los fabricantes y que no es sencilla de lograr.

Las pruebas de pretemporada en Bahréin serán una primera referencia para entender el nivel de cada equipo, en un contexto donde la atención no solo estará puesta en los tiempos de vuelta, sino también en cómo se resuelve esta discusión fuera de la pista.

