Crimen de la peluquería: mientras buscan al prófugo, surge en escena la hipótesis de un "trío amoroso"

“Nos cayó muy mal a la familia y a mí. No tiene fundamento lo que dijo del trío amoroso”, expresó, y sostuvo: “Todas las personas que trabajaban con él saben cómo era la relación entre ellos”.

“Jamás tuvieron algo íntimo”, recalcó, y aseveró: “Nunca me comentó acerca de nada o que haya tenido algo con esta persona. Su relación era cien por ciento laboral. No iba más allá de eso. Con Germán hablábamos de todo, no teníamos cosas para ocultarnos”.

Además, Julio se refirió al último video que se dio a conocer, donde se ve a Abel Guzmán perseguir a Facundo Verdini. "En el último video que se ve, Verdini se esconde por la situación. Que Abel lo esté yendo a buscar a Facundo no es real", sostuvo, y argumentó que el asesino en realidad "estaba yendo a buscar su mochila".

Crimen en la peluquería de Recoleta: qué dijo el abogado de Verdini sobre un "trío amoroso"

"Por ahora, la única hipótesis que se fija es el despido y a Verdini en el medio, pero nunca se chequeó si esta persona tenía un romance con Germán, o podría haberlo tenido, o si esta persona quería tener un romance con Germán y no sucedió, y esto se dio nada más netamente por una cuestión de amor, o de odio, o desprecio por ser rechazado”, dijo días atrás el abogado.

“Creo que es algo que debería investigarse, porque de ser así se podrían atar otros cabos para ver si puede estar con otra persona y esta persona lo está ayudando, porque alguien lo tiene que estar ayudando para que no se encuentre hasta ahora”, expresó.

Asesino peluquero.png En las nuevas imágenes puede verse como el asesino parece ir detrás del dueño de la peluquería (Foto: archivo).

“Hoy lo hablamos, y estábamos viendo los motivos, el porqué. Y me dijo ‘pudo haber sido esto, porque lo noté en varias oportunidades mirándolo bien o como tratando de sacarle conversación, o se daba cuenta de que tenía algún tipo de tensión romántica por parte de Abel a Germán, así que es una hipótesis que no se debe descartar”, concluyó en declaraciones a El Trece.

Cómo fue el crimen de la peluquería en Recoleta

El incidente ocurrió el miércoles 20 de marzo al anochecer en "Verdini", una peluquería ubicada en Beruti al 3017, a la que suelen ir personas reconocidas del espectáculo.

Allí, Medina recibió un disparo en la cabeza de parte de Guzmán. De acuerdo con la secuencia captada por las cámaras, en el diálogo previo el joven no parece presumir cómo culminaría la situación. Sin embargo, Guzmán aprieta el gatillo. Tras esto, el joven colorista fue llevado al Hospital Fernández, donde falleció.

peluqueria.jpg El momento en que Guzmán le dispara y mata a su compañero de peluquería (Foto: captura de video).

El agresor fue identificado como Abel Guzmán, de 43 años y con domicilio en la calle Agrelo, de la ciudad de Merlo. Según trascendió, el hombre trabajaba como colorista hacía siete años en la peluquería que fue escenario del aberrante desenlace.