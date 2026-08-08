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Crimen de Matías Álvarez: una pericia psiquiátrica complicó la situación de Victoria Cantero

El resultado del estudio se incorporará al expediente y representa un elemento de peso para la causa, en la que Cantero enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo.

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Victoria Luz Cantero

Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de matar a su novio en Resistencia, en Chaco. (Foto: Facebook).

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó una prueba clave que agravó la situación judicial de Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años detenida e imputada por el homicidio de su novio en Resistencia, Chaco. Una pericia psiquiátrica oficial concluyó que la acusada comprende la criminalidad de sus actos y es plenamente capaz de dirigir sus acciones, por lo que fue considerada imputable.

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La inesperada confesión que cambió el destino del caso. (Foto: redes sociales)

El resultado del estudio se incorporará al expediente y representa un elemento de peso para la causa, en la que Cantero enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

El examen fue realizado el miércoles por profesionales del Instituto Médico Forense (IMF) del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, a pedido del Equipo Fiscal N.º 2 que lleva adelante la investigación. Según el informe, la joven no presenta alteraciones en sus funciones mentales y "comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones".

Los especialistas también evaluaron distintos aspectos de su estado psíquico, entre ellos la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad, el juicio y otras funciones cognitivas, sin detectar indicadores que afecten su capacidad de comprender o responder por sus conductas.

Cantero enfrenta una acusaci&oacute;n por homicidio agravado por el v&iacute;nculo. (Foto: archivo)

Cantero enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo. (Foto: archivo)

Con esta conclusión, la Justicia considera que Cantero es plenamente imputable y el informe será incorporado como una prueba relevante dentro de la causa.

La autopsia reveló cómo fue el brutal ataque contra Matías Álvarez

En paralelo, también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Matías Julián Álvarez Guardia, que permitieron reconstruir con mayor precisión cómo fue el ataque. Los médicos forenses establecieron que la víctima recibió dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la clavícula derecha, además de múltiples heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

En total, los especialistas constataron al menos seis lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia. El informe también modificó una de las primeras hipótesis de la investigación: la herida mortal no fue la del pecho, como se creyó inicialmente, sino una de las puñaladas que impactó en el cuello.

Cómo sigue la causa

El crimen ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto en una vivienda del barrio 100 Viviendas CGT, en la ciudad de Resistencia. Desde ese día, Victoria Cantero permanece detenida, se negó a declarar ante la Justicia y continúa imputada por homicidio agravado por el vínculo.

La investigación está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, quienes tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver el pedido de prisión preventiva de la acusada.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la nueva evaluación psiquiátrica fortalece la acusación contra Cantero y se suma al conjunto de evidencias que buscan esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Chaco en las últimas semanas.

En pocas palabras

  • Pericia psiquiátrica: Concluye que Victoria Cantero comprende la criminalidad de sus actos y es imputable en el caso.
  • Autopsia reveladora: Se determinaron dos puñaladas en el cuello y varias en la clavícula y otras partes del cuerpo.
  • Avance judicial: El informe psiquiátrico agrava la situación de Cantero, imputada por homicidio agravado por el vínculo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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