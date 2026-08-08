Crimen de Matías Álvarez: una pericia psiquiátrica complicó la situación de Victoria Cantero

Cantero enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo. (Foto: archivo)

Con esta conclusión, la Justicia considera que Cantero es plenamente imputable y el informe será incorporado como una prueba relevante dentro de la causa.

La autopsia reveló cómo fue el brutal ataque contra Matías Álvarez

En paralelo, también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Matías Julián Álvarez Guardia, que permitieron reconstruir con mayor precisión cómo fue el ataque. Los médicos forenses establecieron que la víctima recibió dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la clavícula derecha, además de múltiples heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

En total, los especialistas constataron al menos seis lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia. El informe también modificó una de las primeras hipótesis de la investigación: la herida mortal no fue la del pecho, como se creyó inicialmente, sino una de las puñaladas que impactó en el cuello.

Cómo sigue la causa

El crimen ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto en una vivienda del barrio 100 Viviendas CGT, en la ciudad de Resistencia. Desde ese día, Victoria Cantero permanece detenida, se negó a declarar ante la Justicia y continúa imputada por homicidio agravado por el vínculo.

La investigación está a cargo de los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, quienes tienen plazo hasta el 18 de agosto para resolver el pedido de prisión preventiva de la acusada.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la nueva evaluación psiquiátrica fortalece la acusación contra Cantero y se suma al conjunto de evidencias que buscan esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Chaco en las últimas semanas.