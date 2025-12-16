El frío gesto de Beto Casella que provocó la angustia de Edith Hermida: "Ella terminó llorando"

Finalmente, Pampito sumó que, más allá de entender la decisión, Casella esperaba un gesto distinto. “Él entiende pero esperaba internamente que lo acompañara. Any Ventura no lo dudó, Maglietti también se fue con Beto y otros también… creo que Beto esperaba el gesto de Edith. Además, ella supone que va a conducir pero el Canal no se lo confirma aún”, explicó. De esta manera, el conflicto dejó en evidencia que el histórico final de una etapa televisiva también arrastró vínculos personales que, al menos por ahora, quedaron seriamente dañados.

Embed

¿Qué dijo Edith Hermida de la salida de Beto Casella de Bendita?

Días atrás, Beto Casella confirmó al aire en Bendita que dejará la conducción del programa para iniciar el año próximo una nueva etapa profesional en la pantalla de América TV.

El animador precisó que lo acompañarán varios integrantes de su equipo, aunque habrá una baja importante: Edith Hermida. La periodista decidió continuar en El Nueve y quedará al frente del ciclo.

En una nota con Intrusos (América TV), Edith Hermida se mostró dolida por la salida de Beto. “Estoy triste todavía. Ya voy a estar mejor”, afirmó.

Consultada por los dichos del conductor, quien se lamentó por la decisión de su compañera de seguir en El Nueve, Edith evitó polemizar. “Lo quiero mucho y nunca me voy a enfrentar a él”, contestó.

“La incomodidad es de él. Yo no tuve esa incomodidad. Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estás hace mucho con una pareja y te fastidia todo”, explicó.

Edith dijo que espera algún día volver a compartir un espacio de trabajo con Beto. “Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento”, enfatizó.

“Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele”, agregó.

Para cerrar, Edith reveló cómo fue comunicarle su decisión a Beto. “En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: ‘no me voy a ir, me voy a quedar’”, concluyó.