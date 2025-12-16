A24.com

¿TODO MAL?

El frío gesto de Beto Casella que provocó la angustia de Edith Hermida: "Ella terminó llorando"

Según contaron en Puro Show, Beto Casella tuvo una actitud distante con Edith Hermida, en medio del cierre de una etapa de 20 años del conductor al frente de Bendita.

16 dic 2025, 14:06
La salida de Beto Casella de El Nueve, luego de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido, no solo marcó el final de una etapa histórica para el canal, sino que también desató una fuerte interna entre los integrantes de Bendita TV. El conductor decidió aceptar una nueva propuesta laboral y mudarse a América TV, lo que obligó a su equipo a tomar una decisión difícil: acompañarlo en su pase o permanecer en el canal donde el programa se emitió durante años. Esta situación generó tensiones, reproches y quiebres personales que, con el correr de los días, salieron a la luz.

Una de las situaciones más delicadas fue la de Edith Hermida, quien optó por continuar en El Nueve. La panelista explicó públicamente los motivos de su decisión, dejando en claro que se trató de una cuestión laboral y de estabilidad. “Yo tengo muchos años de trabajo en el 9, mi situación en difícil porque es mi trabajo fijo, con antigüedad”, expresó. Sin embargo, esta elección provocó un distanciamiento con Casella y un quiebre en la relación de amistad que mantenían desde hacía años. Aunque ambos intentaron mostrarse cordiales y minimizar el conflicto, la tensión fue evidente.

Con el correr de los días, Beto realizó algunas declaraciones que fueron interpretadas como duras hacia su ahora ex compañera. En Puro Show (El Trece), Pampito aportó detalles sobre un episodio ocurrido durante el último programa que compartieron. Dicen que Edith se acercó a decirle que ese era su último programa y él le contestó bastante frío ‘Ok. Buena suerte’. Beto no la vio pero ella se fue a un rincón y terminó llorando”, relató el conductor. Según contó, el momento fue tan sensible que “los técnicos terminaron consolándola porque Edith se quedó realmente muy triste”.

Por su parte, la periodista Nancy Duré explicó que Casella comprende la postura de Hermida, pero que hubo actitudes que le generaron malestar. “Ella se toma vacaciones ahora y regresa el 22 para conducir. Beto se va el 19… podría haber esperado un poco o volver antes para despedirse. Desapareció de un día para el otro”, señaló, marcando uno de los puntos que habría profundizado la distancia entre ambos.

Finalmente, Pampito sumó que, más allá de entender la decisión, Casella esperaba un gesto distinto. “Él entiende pero esperaba internamente que lo acompañara. Any Ventura no lo dudó, Maglietti también se fue con Beto y otros también… creo que Beto esperaba el gesto de Edith. Además, ella supone que va a conducir pero el Canal no se lo confirma aún”, explicó. De esta manera, el conflicto dejó en evidencia que el histórico final de una etapa televisiva también arrastró vínculos personales que, al menos por ahora, quedaron seriamente dañados.

¿Qué dijo Edith Hermida de la salida de Beto Casella de Bendita?

Días atrás, Beto Casella confirmó al aire en Bendita que dejará la conducción del programa para iniciar el año próximo una nueva etapa profesional en la pantalla de América TV.

El animador precisó que lo acompañarán varios integrantes de su equipo, aunque habrá una baja importante: Edith Hermida. La periodista decidió continuar en El Nueve y quedará al frente del ciclo.

En una nota con Intrusos (América TV), Edith Hermida se mostró dolida por la salida de Beto. “Estoy triste todavía. Ya voy a estar mejor”, afirmó.

Consultada por los dichos del conductor, quien se lamentó por la decisión de su compañera de seguir en El Nueve, Edith evitó polemizar. “Lo quiero mucho y nunca me voy a enfrentar a él”, contestó.

“La incomodidad es de él. Yo no tuve esa incomodidad. Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estás hace mucho con una pareja y te fastidia todo”, explicó.

Edith dijo que espera algún día volver a compartir un espacio de trabajo con Beto. “Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento”, enfatizó.

“Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele”, agregó.

Para cerrar, Edith reveló cómo fue comunicarle su decisión a Beto. “En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: ‘no me voy a ir, me voy a quedar’”, concluyó.

