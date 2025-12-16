Pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $107.000

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Trabajadores registrados que perciban asignaciones familiares del sistema SUAF.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) .

Monotributistas, dentro de las categorías habilitadas por ANSES.

Para acceder al pago, el matrimonio debe estar debidamente registrado en el Registro Civil y la información debe ser presentada ante ANSES dentro del plazo establecido. Si el trámite se realiza fuera de término, el beneficio puede perderse.

ANSES_ayuda

Cómo se cobra este pago único de ANSES

El monto de la Asignación por Matrimonio se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente sus asignaciones o prestaciones de ANSES.

Un punto clave es que, si ambas personas que contrajeron matrimonio cumplen con los requisitos, cada una puede cobrar el monto completo de la asignación, lo que duplica el beneficio dentro del grupo familiar.

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online , a través del sitio oficial de ANSES.

Presencial, solicitando un turno previo en una oficina del organismo.

Una vez presentada la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después, siempre que no haya inconsistencias en los datos.

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

ANSES recomienda verificar y mantener actualizados los siguientes datos:

Estado civil

Datos personales

Domicilio

CBU o medio de cobro

Cualquier error o falta de actualización puede generar demoras o impedir la acreditación del pago.

La Asignación por Matrimonio integra el grupo de Asignaciones Familiares de pago único, junto con la Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción, y está pensada como un apoyo económico puntual para eventos importantes del grupo familiar.