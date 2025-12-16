Pago único de ANSES en diciembre: quiénes cobran $107.000
Pocos lo saben, pero ANSES paga en diciembre un bono de más de $100.000 por matrimonio. Mirá quiénes pueden cobrarlo y cómo realizar el trámite.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en diciembre de 2025 el monto actualizado de la Asignación por Matrimonio, un pago único que supera los $100.000 y que pueden cobrar trabajadores registrados, titulares de la AUH, la AUE y monotributistas que cumplan con los requisitos vigentes.
El beneficio forma parte del esquema de Asignaciones Familiares de pago único y fue actualizado tras la aplicación del aumento del 2,3% correspondiente a la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC. De esta manera, quienes realicen el trámite durante diciembre acceden automáticamente al monto actualizado.
Cuál es el monto de la Asignación por Matrimonio en diciembre
Con la actualización oficial de ANSES, el valor de la Asignación por Matrimonio quedó establecido en:
Monto total: $106.904
Tipo de pago: único
Acreditación: depósito directo en cuenta bancaria
Se trata de un pago que se cobra una sola vez y no se repite mensualmente. Sin embargo, representa un refuerzo económico significativo, especialmente en un mes atravesado por gastos extraordinarios como diciembre.
Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio
El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:
Trabajadores registrados que perciban asignaciones familiares del sistema SUAF.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Monotributistas, dentro de las categorías habilitadas por ANSES.
Para acceder al pago, el matrimonio debe estar debidamente registrado en el Registro Civil y la información debe ser presentada ante ANSES dentro del plazo establecido. Si el trámite se realiza fuera de término, el beneficio puede perderse.
Cómo se cobra este pago único de ANSES
El monto de la Asignación por Matrimonio se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente sus asignaciones o prestaciones de ANSES.
Un punto clave es que, si ambas personas que contrajeron matrimonio cumplen con los requisitos, cada una puede cobrar el monto completo de la asignación, lo que duplica el beneficio dentro del grupo familiar.
El trámite puede realizarse de dos maneras:
Online, a través del sitio oficial de ANSES.
Presencial, solicitando un turno previo en una oficina del organismo.
Una vez presentada la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después, siempre que no haya inconsistencias en los datos.
Qué tener en cuenta para no perder el beneficio
ANSES recomienda verificar y mantener actualizados los siguientes datos:
Estado civil
Datos personales
Domicilio
CBU o medio de cobro
Cualquier error o falta de actualización puede generar demoras o impedir la acreditación del pago.
La Asignación por Matrimonio integra el grupo de Asignaciones Familiares de pago único, junto con la Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción, y está pensada como un apoyo económico puntual para eventos importantes del grupo familiar.