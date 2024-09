Se filtró el gesto que Tini Stoessel tuvo en secreto con su abuelo internado en un geriátrico

En ese contexto, Paula Varela detalló que actualmente el abuelo de Stoessel está internado en un geriátrico y que es la mismísima cantante quien se encarga de cubrir los gastos del lugar.

Embed

Así, Varela detalló: “Su mujer de ese momento, María Cristina Chávez, que es quien inicia esta demanda. Retiran ese dinero, ese dinero (Mariana) con su padre. Se va a su casa y ahí queda todo. Bueno, esta mujer denuncia que ese dinero fue retirado, que ella no vio un peso, que era de su cuenta, que Mariana no tenía por qué tocarlo, le inicia esta causa”.

“En primera instancia, ahora Mariana la está ganando, porque yo lo que pregunté, ‘decían que fuiste sola, que no fuiste tu papá’. Me dicen ‘no’”, continuó la periodista para remarcar que en aquel entonces la mamá de Tini había acompañado a su padre a hacer el retiro del dinero en cuestión.

En tanto, segundos después Paula Varela sumó: “De hecho, Tini es la que se encarga, de pagar el geriátrico del abuelo”, aclarando que fue ella quien quiso hacerlo “no porque los padres no tengan dinero o demás, sino porque Tini quiere comprometerse con su abuelo porque lo ama”.

Y por último, la integrante del ciclo de El Trece confió que la famosa cantante pop “de hecho va mucho a jugar al truco, lo visita, es la única hija de su mamá, Mariana. Por eso, ellos son los únicos nietos, y están como muy atentos”.

Tini Stoessel y su mamá.jpg

La romántica confesión de Chris Martin sobre Tini Stoessel

En una reciente entrevista, Chris Martin sorprendió a sus fans con una confesión romántica sobre la cantante argentina Tini Stoessel. El líder de Coldplay contó que el año pasado, mientras estaba en Taiwán, tuvo un sueño que lo llevó a componer una canción y que, en ese mismo proceso onírico, la voz de Tini se volvió parte esencial de su creación.

“Estaba durmiendo en Taiwán cuando soñé con una canción llamada We Pray. Me desperté y, de alguna manera, la canción ya estaba en mi mente”, comentó Martin. “Dos días después, tuve otro sueño, esta vez estaba parado afuera de un teatro en Argentina, donde Tini estaba dando un show. Escuché su voz a través de un parlante y pensé: ‘ese es el final de We Pray’”, añadió emocionado.

Embed

Claro que la reacción de Tini no se hizo esperar. Según la cantante, Chris Martin la llamó personalmente para contarle sobre su sueño y su deseo de incluirla en la canción. “Chris me llamó y me dijo que había soñado conmigo, con mi voz, y que quería que participara en su canción”, reveló Tini en una entrevista reciente. “Le dije que contara conmigo, ¡obvio!”, agregó entusiasmada.

La colaboración entre Tini y Coldplay marcó no solo un éxito musical, sino también el inicio de una amistad profunda. Tini destacó cómo Chris trató a su familia y equipo con mucha calidez y respeto, lo que hizo que la experiencia fuera aún más significativa.