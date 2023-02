Cuál era la macabra metodología que usaban la madre de Lucio Dupuy y la novia para tapar los maltratos

"Se analizó detalladamente la cronología de mensajes desde que empezaron a tener contacto con Lucio en 2020. Desde ahí se comprobó el maltrato físico y los abusos sexuales, que fueron agravándose", contó Martos.

En su descargo, el fiscal detalló: "Durante ese período, entre chats y audios construimos el maltrato oculto: no enviarlo a la escuela; aislarlo; no entregarlo al padre; y controlarlo vía Zoom para que no se expresara de lo que sucedía o dijera alguna excusa si tenía algún golpe".

Los fiscales también contaron que Lucio era obligado a responder que los golpes en el cuerpo eran producto de "caídas del árbol, dado que si decía la verdad no le iban a permitir ir a la escuela, que era lo que más le gustaba".

"La metodología del maltrato infantil crónico pudo quedar probado", aseguró Martos.

Inesperado giro en la sentencia y veredicto por el crimen de Lucio Dupuy

lucio madres.jpg Este jueves, la Justicia dará a conocer si Magdalena Espósito Valen ti, la madre del nene, y su pareja, son culpables (Foto: archivo).

Comenzó la cuenta regresiva para conocer el veredicto por el caso Lucio Dupuy. Este jueves, la Justicia dará a conocer si Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez son culpables o inocentes. La novedad reciente es que aproximadamente una hora después, según informó la periodista Liliana Caruso en A24, "se conocerá la sentencia definitiva".

Cabe aclarar que, en primera instancia, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, por una disposición del código procesal de La Pampa, tenía previsto únicamente para mañana determinar si las acusadas eran culpables o no. Luego, en 15 días, se iba a conocer la pena definitiva. Ahora, todo se definirá este jueves.

De qué se acusa a Espósito Valenti y a Abigail Páez por el crimen de Lucio Dupuy

Juicio por Lucio.jpg Abigail Páez, la madrastra de Lucio Dupuy, al dar sus últimas palabras (Foto: diario La Arena).

Espósito Valenti fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto (agravado por haber sido cometido por la ascendiente) con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años.

A Páez se la acusa por abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

Fueron 18 las audiencias en las que se juzgó a ambas y la Fiscalía, integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, dio por hecho que Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio, y su novia, Abigail Páez, mataron al niño de cinco años entre las 17:30 y 19:40 del 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa.