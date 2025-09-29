Amenazaron a Florencia Peña con difundir un video íntimo con Alberto Fernández: su descargo

"Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video inexistente. (Si tanto lo tenés, publícalo bebé. ¿Quién te lo impide?)”, fue la respuesta de Florencia Peña.

En su publicación, @elpitttttun colgó también un chat falso con la actriz, donde ella le pedía borrar el presunto material con el ex presidente.

En referencia a eso, y para finalizar, Flor Peña completó: "Pero eso no sería lo más grave, porque tal video no existe, sino que se hizo pasar por mí, inventando un diálogo conmigo que nunca sucedió. ¡El nivel de locura es extremo! Esa no soy yo contestando; jamás escribiría de esa manera. ¿Tanto les molesto? Para perder tiempo en inventar este tipo de cosas. Igual tranqui que ya sabemos quién sos".

Vale recordar que, tal como indicó la actriz, el asunto está judicializado. La causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del Dr. Aníbal Brunet y con la Dra. María Caffarelli como secretaria única.

