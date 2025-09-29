Terrible cruce entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte tras la agresión en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela

"Repudio lo que te hicieron, no estoy de acuerdo con la violencia, dicho esto: yo no iría a cubrir una manifestación de libertarios porque yo todo el tiempo critico a Milei", expuso como ejemplo Nancy Pazos.

"Mirá cómo se dio cuenta que se quiso sacar el tapado violeta", agregó después. A lo que Ugarte comentó firme y molesto por las palabras de su compañera: "Yo soy periodista. No voy a entrar en esa discusión de poliquitería barata y me puse al costado al margen para que nadie se sintiera molesto".

"Si vos desde los medios estás arengando que soy gorila, yo a vos Nancy Pazos te puedo decir que sos una desclasada y además una resentida social, porque lo que estás diciendo es que por pensar como pienso me merezco que me cacheteen en la calle", siguió muy enojado Robertito Funes Ugarte.

Al ver el tono elevado de la discusión, Georgina Barbarossa terminó metiéndose entre los dos y cuestionó: "¡Esto es una verguenza chicos! No se puede tener este tamaño de violencia, tenemos que parar esto en los medios. Tenemos que decir paren con la violencia por favor".

El descargo de Robertito Funes Ugarte tras ser agredido en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela

Robertito Funes Ugarte compartió un descargo después de ser agredido mientras cubría la marcha en el Congreso para exigir Justicia por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela por el cual hay seis personas detenidas.

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, comenzó el periodista.

“De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”, explicó Robertito sobre lo ocurrido.

“Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente", continuó conmovido por el caso.

Y cerró indignado por lo sucedido durante su cobertura laboral: "Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan. Arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario".