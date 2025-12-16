El novio de Wanda Nara apareció en la causa de Nicolás Payarola por estafas con un impensado rol

"Mi defendido tenía sospechas de que Nicolás Payarola lo estaba por estafar. Habla con un policía amigo, le cuenta que le sacó mucho dinero para una supuesta inversión donde le aseguró que trabajaría como influencer con L-Gante y con Wanda Nara y hasta lo incitó a vender su auto para pagar", comenzó José Vera su relato.

"Ahí le aconsejan(a su cliente ante la sospecha que tenía de Payarola) que le exija una reunión con los famosos y que grabe la conversiones. Ahí él se planta y le dice que necesitaba hablar con uno o con otro (por Wanda o L-Gante). Y él (Payarola) le dice: ‘te va a recibir Wanda’. Llama por teléfono y habla con alguien muy cercano a ella, el novio. Ahí lo convocan al edificio Chateau", siguió.

Y detalló sobre lo sucedido en el interior del Chateau Libertador: "Él llega, sube y estaba autorzado a entrar al piso 32. Y ahí Martín Migueles le hace una especie de entrevista de contratación en el living. Migueles una vez que lo recibe le dice: bueno, explicame qué tenes para ofrecerle (a Wanda)".

Embed

Las promesas incumplidas de Nicolás Payarola que terminaron en supuestas estafas

"Yo creo que lo que hizo Payarola es decirle tengo a este chico que me interesa que es importante que pueda ver a Wanda, haceme ese favor, que es la forma de proceder en otras causas. Hay un patrón de conducta que ves repetito en él (Payarola)", analizó José Veraen Desayuno Americano.

Y en cuanto a la reunión que mantuvo su cliente con Martín Migueles, novio de Wanda Nara, comentó: "No sé si había algún otro interés de Migueles, que lo recibe, lo entrevista y va a buscar a Wanda para presentársela cuando termina la reunión. Pero después le dice que estaba durmiendo porque ayer tuvo un evento, que él le iba a transmitir todo y que ella iba a tomar la decisión si te contrata o no. Intercambiaron los contactos y hay chats entre ellos", analizó José Vera en Desayuno Americano.

El doctor comentó que Payarola le habría ofrecido a este joven otra importante figura para hacer publicidad: "Hasta que después hay charlas entre el influencer y Payarola donde le pide que le devuelvan el dinero porque nadie lo contrató. Él siempre involucra a gente que por ahí no tiene ni idea que la está involucrando. Le dice: ‘tengo también para representar a Maxi López y es más baratito’".

"Promete tengo a este, al otro. De hecho este joven consigue publicidades, las cobra por adelantado Payarola y las publicacidades no vienen ni de Wanda Nara ni L-Gante ni nadie. Entonces el chico se empieza a deseperar, habla con su familia y empiza a juntar el dinero para devolverle a esas personas interesadas en publicitar, de ahí se va el monto a los 60 millones de pesos", remarcó Vera, abogado de unos de los denunciantes de Nicolás Payarola.

Y cerró sobre estos trabajos con famosos que habría ofrecido Nicolás Parayola y que terminaban en una presunta estafa: "En el caso de L-Gante es categórico, hay elementos de prueba que no sabía nada. En el caso de Wanda no hay elementos no hay elementos categpóricos como si de L-Gante, no se puede descartar porque hay que avanzar con la investigación".