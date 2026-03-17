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Avanza la investigación

Damián Manusovich, complicado con la Justicia: por qué lo acusan de homicidio culposo

La acusación fue impulsada por la fiscalía porteña, que solicitó su llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga un hecho fatal ocurrido en Villa Devoto.

La Justicia porteña solicitó el llamado a indagatoria de Damián Manusovich por el delito de homicidio culposo.

La Justicia porteña solicitó el llamado a indagatoria de Damián Manusovich por el delito de homicidio culposo.

La Justicia porteña solicitó el llamado a indagatoria de Damián Manusovich por el delito de homicidio culposo, al señalarlo como el principal responsable del desarrollo inmobiliario donde ocurrió la muerte de Lourdes Antonini, la joven de 20 años que murió tras ser golpeada por un pesado cartel publicitario que se desplomó sobre la vereda el 4 de diciembre de 2025, en la calle Chivilcoy al 3600, en el barrio de Villa Devoto.

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Antonini, quien se desempeñaba como empleada del Ejército Argentino, caminaba por el lugar cuando una estructura de madera que promocionaba el edificio Seirén, un proyecto premium de 23 unidades, cayó sobre su cabeza.

La autopsia confirmó que el impacto le provocó una hemorragia meningoencefálica, que le causó la muerte de forma instantánea.

Lourdes Antonini

Según el fiscal Andrés Madrea, el exfutbolista de San Lorenzo, periodista deportivo y empresario ocupaba un rol central en la toma de decisiones de la obra.

La fiscalía lo ubica en la "cúspide de la pirámide" de la organización empresarial, como fundador de MMCV en 2010, según su perfil y la causa, y socio en el Fideicomiso Inmobiliario Boulevard Chivilcoy, aunque figura formalmente como empleado en algunos registros previsionales. Madrea sostiene que era un "beneficiario directo y la voz de mando central" del fideicomiso y de la constructora.

En su dictamen de más de 40 páginas, el fiscal pidió la indagatoria de seis personas en total, Manusovich y otros cinco vinculados a MMCV y a la obra. Sostuvo que la estructura se desmoronó debido a su existencia "irregular, ilegítima y antirreglamentaria", careciendo de cualquier tipo de permiso o supervisión adecuada.

Las pericias realizadas por los bomberos de la Policía de la Ciudad determinaron que la marquesina era deficiente: estaba sostenida por simples pilotes y clavos, sin los refuerzos técnicos necesarios, como las cruces tipo San Andrés, para darle estabilidad frente a las vibraciones de la maquinaria pesada y el viento.

Ahora, el juez Darío Bonnano deberá decidir en los próximos días si hace lugar al pedido y cita formalmente a Manusovich y a los otros cinco sospechosos a prestar declaración indagatoria

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