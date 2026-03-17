Damián Manusovich, complicado con la Justicia: por qué lo acusan de homicidio culposo

La fiscalía lo ubica en la "cúspide de la pirámide" de la organización empresarial, como fundador de MMCV en 2010, según su perfil y la causa, y socio en el Fideicomiso Inmobiliario Boulevard Chivilcoy, aunque figura formalmente como empleado en algunos registros previsionales. Madrea sostiene que era un "beneficiario directo y la voz de mando central" del fideicomiso y de la constructora.

En su dictamen de más de 40 páginas, el fiscal pidió la indagatoria de seis personas en total, Manusovich y otros cinco vinculados a MMCV y a la obra. Sostuvo que la estructura se desmoronó debido a su existencia "irregular, ilegítima y antirreglamentaria", careciendo de cualquier tipo de permiso o supervisión adecuada.

Las pericias realizadas por los bomberos de la Policía de la Ciudad determinaron que la marquesina era deficiente: estaba sostenida por simples pilotes y clavos, sin los refuerzos técnicos necesarios, como las cruces tipo San Andrés, para darle estabilidad frente a las vibraciones de la maquinaria pesada y el viento.

Ahora, el juez Darío Bonnano deberá decidir en los próximos días si hace lugar al pedido y cita formalmente a Manusovich y a los otros cinco sospechosos a prestar declaración indagatoria