Lo acusaron de entrar a robar en dos casas, lo atraparon los vecinos y todo terminó en tragedia

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, Báez presentaba lesiones visibles, lo que llevó a sospechar que había sido golpeado por varias personas del barrio.

Internación y muerte en el hospital

hospital-donde-esta-internada-la-victimas-del-ataque-un-cumpleanos-mar-del-platajpg Mar del Plata: investigan la muerte de un hombre que fue golpeado por vecinos. (Foto: archivo)

Tras el episodio, el joven fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó con politraumatismos.

En un primer momento, el diagnóstico médico no indicaba que las heridas fueran de gravedad, por lo que su estado no hacía prever un desenlace fatal.

Sin embargo, horas más tarde sufrió una descompensación y cerca de las 5 de la madrugada se confirmó su fallecimiento.

Este giro en la situación llevó a que la Justicia iniciara una investigación para determinar cuáles fueron las causas exactas de la muerte.

La hipótesis médica

De acuerdo con los primeros informes médicos, el joven sufría un cuadro de hipoglucemia, condición que podría haber influido en el desenlace.

El informe preliminar de la autopsia indicó que los golpes existieron, aunque no habrían sido la causa directa de la muerte.

Según los especialistas, la víctima habría sufrido una descompensación que derivó en un paro cardíaco.

No obstante, los peritos continúan analizando el caso para establecer si el estado de salud del joven tuvo relación con la golpiza que habría recibido.

La investigación de la Justicia

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Mar del Plata, quien dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Uno de los principales desafíos de la investigación es que hasta el momento no hay personas identificadas como responsables de la golpiza.

Según indicaron fuentes policiales, no se presentaron testigos que hayan brindado información concreta sobre quiénes participaron del ataque.

Por ese motivo, los investigadores intentan reconstruir la secuencia del hecho mediante testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y pericias médicas.

Los antecedentes del joven que murió tras entrar a dos casas

De acuerdo con información judicial, Báez tenía antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo, violación de domicilio, resistencia a la autoridad y contravenciones.

Sin embargo, los investigadores remarcan que la causa actual busca determinar exclusivamente cómo se produjo su muerte y si existió responsabilidad penal de terceros.

Mientras avanza la investigación, el caso volvió a abrir el debate sobre las situaciones de violencia que pueden generarse cuando vecinos intentan intervenir ante un delito.