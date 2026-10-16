En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
alquiler
Misiones
Violencia

Debía el pago del alquiler y la dueña de la propiedad tomó la peor decisión durante una pelea

El episodio ocurrió en la ciudad de Oberá, cuando una discusión por el atraso en el pago de un alquiler terminó con un hombre herido y una mujer de 32 años arrestada.

Debía el pago del alquiler y la dueña de la propiedad tomó la peor decisión durante una pelea. (Foto: archivo)

Debía el pago del alquiler y la dueña de la propiedad tomó la peor decisión durante una pelea. (Foto: archivo)

Una discusión por una deuda de alquiler terminó en un violento episodio en la ciudad de Oberá, Misiones, donde una mujer de 32 años fue detenida acusada de atacar con un bisturí a un hombre durante un enfrentamiento por el pago de un departamento.

Leé también Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito: se enfrentaron a los botellazos
Violenta pelea entre dos familias tras una discusión de tránsito terminó. (Foto: captura mejorada con IA)

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves en una propiedad ubicada sobre la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá. La mujer fue identificada por la Policía como Gabriela Estefanía K., de 32 años, mientras que el hombre herido es Egon Arlindo H.

Cómo fue el ataque con un bisturí

La pelea comenzó por una deuda vinculada con el alquiler de un departamento. En medio de la discusión, la mujer habría utilizado un bisturí para agredir al hombre. La víctima sufrió una lesión defensiva en la mano derecha, lo que indica que la herida se produjo cuando intentaba protegerse del ataque.

Tras recibir un aviso sobre lo sucedido, los efectivos policiales se trasladaron hasta el inmueble y comenzaron a reconstruir las circunstancias del enfrentamiento. En el lugar identificaron a la mujer señalada como responsable de la agresión y constataron que tenía en su poder el instrumento cortante.

Los policías la detuvieron. Mientras tanto, el hombre herido fue derivado al Hospital SAMIC de Oberá, donde los profesionales médicos lo asistieron por el corte que presentaba en una de sus manos. El paciente se encuentra fuera de peligro.

Detuvieron a la mujer y la Justicia investiga el enfrentamiento

Después del procedimiento policial, Gabriela Estefanía K. quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá, mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el ataque.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, que interviene en una causa caratulada como lesiones leves con arma blanca.

En pocas palabras

  • Ataque con bisturí: Una discusión por el alquiler en Oberá derivó en que una mujer atacara a un hombre.
  • Detenida y herido: La agresora de 32 años fue arrestada; el hombre sufrió una lesión defensiva y está fuera de peligro.
  • Causa judicial: La Justicia investiga el hecho caratulado como lesiones leves con arma blanca.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
alquiler Misiones
Notas relacionadas
La trama detrás del asesinato de un profesor de boxeo en Colegiales: la discusión que desató todo
Intentaron desalojarlo de su casa, se subió al techo y tomó una trágica decisión
Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: declaran 5 testigos y él participa desde la clínica

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar