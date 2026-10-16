Debía el pago del alquiler y la dueña de la propiedad tomó la peor decisión durante una pelea

Los policías la detuvieron. Mientras tanto, el hombre herido fue derivado al Hospital SAMIC de Oberá, donde los profesionales médicos lo asistieron por el corte que presentaba en una de sus manos. El paciente se encuentra fuera de peligro.

Detuvieron a la mujer y la Justicia investiga el enfrentamiento

Después del procedimiento policial, Gabriela Estefanía K. quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá, mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el ataque.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, que interviene en una causa caratulada como lesiones leves con arma blanca.