Una discusión por una deuda de alquiler terminó en un violento episodio en la ciudad de Oberá, Misiones, donde una mujer de 32 años fue detenida acusada de atacar con un bisturí a un hombre durante un enfrentamiento por el pago de un departamento.
El episodio ocurrió en la ciudad de Oberá, cuando una discusión por el atraso en el pago de un alquiler terminó con un hombre herido y una mujer de 32 años arrestada.
Debía el pago del alquiler y la dueña de la propiedad tomó la peor decisión durante una pelea. (Foto: archivo)
Una discusión por una deuda de alquiler terminó en un violento episodio en la ciudad de Oberá, Misiones, donde una mujer de 32 años fue detenida acusada de atacar con un bisturí a un hombre durante un enfrentamiento por el pago de un departamento.
El hecho ocurrió durante la mañana del jueves en una propiedad ubicada sobre la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá. La mujer fue identificada por la Policía como Gabriela Estefanía K., de 32 años, mientras que el hombre herido es Egon Arlindo H.
La pelea comenzó por una deuda vinculada con el alquiler de un departamento. En medio de la discusión, la mujer habría utilizado un bisturí para agredir al hombre. La víctima sufrió una lesión defensiva en la mano derecha, lo que indica que la herida se produjo cuando intentaba protegerse del ataque.
Tras recibir un aviso sobre lo sucedido, los efectivos policiales se trasladaron hasta el inmueble y comenzaron a reconstruir las circunstancias del enfrentamiento. En el lugar identificaron a la mujer señalada como responsable de la agresión y constataron que tenía en su poder el instrumento cortante.
Los policías la detuvieron. Mientras tanto, el hombre herido fue derivado al Hospital SAMIC de Oberá, donde los profesionales médicos lo asistieron por el corte que presentaba en una de sus manos. El paciente se encuentra fuera de peligro.
Después del procedimiento policial, Gabriela Estefanía K. quedó detenida en la Seccional Segunda de Oberá, mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el ataque.
La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 2, que interviene en una causa caratulada como lesiones leves con arma blanca.