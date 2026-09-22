La trama detrás del asesinato de un profesor de boxeo en Colegiales: la discusión que desató todo

Andueza defendía la postura contraria. La conversación se centró en quién tendría ventaja en una eventual pelea entre ambos estilos de combate.

Hasta ese momento, según la información reunida en la causa, no se había producido una pelea física. Sin embargo, en medio del intercambio, Vaney habría sacado una pistola Taurus Millennium y disparado contra el profesor.

Uno de los alumnos de Andueza se había apartado unos metros para ir a orinar cuando escuchó el disparo. La bala impactó en el abdomen del entrenador y le provocó lesiones graves en el hígado, el páncreas y la vena cava.

Andueza fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, cerca de las 15 del domingo murió como consecuencia de las heridas. Después del ataque, Vaney escapó corriendo del lugar.

Con el correr de las horas, los investigadores reconstruyeron que el sospechoso habría consultado en un grupo de WhatsApp integrado por alumnos de Andueza si el profesor había muerto. Poco después, abandonó el chat.

Finalmente, alrededor de las 19, efectivos de la Policía de la Ciudad lo encontraron en la zona de Cabildo al 100, en Palermo, cuando estaba por subir a una moto sin patente que, según los investigadores, utilizaba para trabajar como delivery.

Al momento de la detención, llevaba en una mochila una pistola calibre 9 milímetros y 34 municiones. Ahora, los peritajes balísticos deberán establecer si el arma secuestrada es la misma que fue utilizada para matar a Andueza.

Qué investigan sobre el sospechoso

La causa está a cargo del fiscal Andrés Madrea y la jueza Paula Petazzi. Uno de los puntos que buscan esclarecer es qué ocurrió exactamente durante los minutos previos al disparo y cuál fue el motivo por el que Vaney llevaba un arma de fuego aquella noche.

De acuerdo con la información incorporada hasta el momento, el joven no tendría antecedentes penales.

Los investigadores también detectaron que en algunas ocasiones habría utilizado el nombre de su hermano para presentarse ante otras personas. Ese hermano, según la información reunida en la investigación, sí tendría antecedentes.

Quién era Gonzalo Andueza

Gonzalo Iñaki Andueza tenía 40 años y había construido su vida alrededor del deporte. Era profesor de boxeo, entrenador personal y preparador físico. También se desempeñó como instructor de CrossFit y entrenamiento funcional.

Además de su actividad vinculada al deporte, trabajaba como publicista y organizador de eventos. Su muerte provocó muestras de dolor entre sus alumnos y colegas. Desde el gimnasio Solo Box lo despidieron con un mensaje: “Te voy a recordar mientras viva, amigo”.

También hubo una despedida desde Sparring Dojo, donde expresaron: “Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. No te vamos a olvidar, Gonza. Descansá en paz”.

Mientras avanza la investigación, la Justicia busca determinar qué pasó durante aquella madrugada en la plaza de Colegiales y cómo una discusión sobre dos disciplinas de combate terminó con un p