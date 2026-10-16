La última aparición al aire de Fernando Confessore y la frase que causa conmoción tras su muerte

“Nos vino a visitar Fernando Confessore chicos”, le dijo con picardía el conductor Federico Seeber al meteorólogo en medio del clima distendido que siempre mantenían al aire.

Y con el sentido del humor que lo caracterizaba, Fernando Confessore le respondió entre risas: “No me veías pero estaba acá en el estudio, siempre estoy presente, por supuesto”, dijo.

Esa significativa frase fue la última aparición al aire del reconocido meteorólogo quien luego continuó explicando la actualidad del clima en medio de varios días de lluvias y humedad en Buenos Aires.

Esas palabras hoy cobran aún más valor y emoción en medio de la tristeza por su partida. Mario Massaccesi finalizó hoy la edición mañanera del noticiero con un mensaje especial dedicado a Confessore.

"Casi 30 años en el canal. Transitó todos los horarios, buena persona y buen tipo. Como dijo aye Confe: sí querido Fernando, vas a estar siempre", cerró conmovido al despedir a su compañero.

La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911

Paula, esposa de Fernando Confessore, pidió ayuda urgente de manera telefónica al 911 después de que el histórico meteorólogo de TN se descompensara en su casa.

Según informó el abogado Gabriel Iezzi en Radio Mitre, el meteorólogo se encontraba en su casa del barrio porteño de Versalles cuando sufrió una descompensación.

Su esposa, Paula, se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar asistencia médica en la vivienda. De acuerdo con la información difundida, el meteorólogo se habría desvanecido en la cocina.

A partir del llamado, efectivos policiales se acercaron al lugar y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada del SAME.

El reporte del procedimiento citado en la información difundida describe los intentos por asistir al meteorólogo: “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”, se precisó.

Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación iniciadas por los policías pero pese a los esfuerzos no lograron salvarle la vida.