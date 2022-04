Declararon "culpable" al acusado por el femicidio de Ailén Decuzzi, joven estrangulada en El Palomar

Los doce jurados declararon "culpable" a David Vela Balazar (27) por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género", y descartaron la versión de la defensa sobre una ataque en estado de "emoción violenta".

Tras el veredicto, la fiscal Marina Rueda y su colega Alejandro Varela solicitaron en sus alegatos que Vela Balazar sea condenado a la pena de prisión perpetua.

El juez Pedro Rodríguez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Morón pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes al mediodía para la lectura de la sentencia.

Previo a la decisión del jurado popular, Vela Balazar dijo en sus "últimas palabras" estar "arrepentido" por el crimen y le pidió "perdón de corazón a su familia".

"Estoy arrepentido por lo que hice, no es necesario que me condenen porque yo ya estoy condenado. Lamento de verdad lo que hice, daría mi vida por cambiarlo pero no lo puedo hacer. Pido perdón a su familia de corazón por lo que hice, si sirve de consuelo también arruiné a mi familia y por eso sigo solo", expresó el imputado.

Por último, Vela Balazar dijo: "Voy a estar condenado toda mi vida, eso es algo que ustedes no van a poder cambiar pase lo que pase. Lo único que quiero es acabar conmigo para estar con ella algún día pero no se si será posible".

¿Cömo fue el crimen de Ailén Decuzzi, joven asesinada en El Palomar?

El crimen fue descubierto la tarde del sábado 8 de diciembre de 2018, en una casa situada en la calle Paraíso al 600, a unas dos cuadras del Acceso Oeste, en jurisdicción del partido de Morón.

La familia de Ailén denunció que la chica había salido de su domicilio cerca de las 14 con dirección a la plaza de Ramos Mejía, en el vecino partido de La Matanza.

La abuela, llamada Alicia Escobar, se presentó en la comisaría 6ta. de Morón donde contó que cerca de las 17 su nieta apagó el teléfono celular y dejó de responder mensajes de WhatsApp.

Ante esa situación, personal policial del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició una búsqueda por la zona de Ramos Mejía pero la muchacha no fue ubicada, tras lo cual, su abuela les dijo a los investigadores que podía estar en la casa de su novio Vela Balazar.

Según las fuentes, los efectivos de la comisaría 6ta. de Morón se dirigieron a ese domicilio, ubicado a tres cuadras de la casa de Ailén, y constataron que se trataba de un complejo de departamentos donde tocaron timbre pero nadie les respondió.

Minutos después llegó el propietario del lugar y entregó la llave de la habitación en la que el muchacho vivía.

Al entrar, los policías encontraron a Ailén muerta y tendida en la cama con golpes en el cuerpo, principalmente en su rostro.

Por su parte, Vela Balazar fue hallado junto al cuerpo de la víctima, también desnudo, en estado inconsciente y con unas medias anudadas en su cuello.