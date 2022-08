Declaró Horacio García Belsunce: el día que esperó durante 20 años y la brutal confesión sobre Nicolás Pachelo

El juicio contra Nicolás Pachelo: qué dijo el hermano de María Marta García Belsunce

La definición más categórica del abogado y periodista contra el principal imputado de este juicio, la dijo tras su declaración, en la puerta de los tribunales de San Isidro, cuando consultado por la prensa respecto a si estaba convencido de que Pachelo (46) fue el asesino de su hermana, contestó: "Sí".

Para sostener esa afirmación, contó un diálogo que tuvo entonces con el actual abogado de Pachelo, Roberto Ribas.

Explicó que en esa época era "amigo" de Roberto Ribas, si por amigo se entiende que con él solía "jugar golf, tomar un cafecito en tribunales e ir a comer a su casa, y cuando alguien le dijo que el penalista era el abogado de Pachelo le pidió una reunión.

Nicolás Pachelo Roberto Ribas.jpg Nicolás Pachelo y su abogado, Roberto Ribas.

"Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: 'Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado'", expresó.

"Me preguntó '¿cuántos tiros tiene María Marta?'. Le digo cinco y el 'pituto' (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: 'Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo', y terminó la reunión".

Qué dijo Horacio García Belsunce sobre el fiscal Diego Molina Pico

El hermano de María Marta apuntó contra la labor del primer fiscal de la causa, Diego Molina Pico, a quien calificó como "un estúpido, un sinvergüenza, un gran hijo de puta" y "el gran encubridor" del asesinato.

García Belsunce aseguró que se reunió con el fiscal Molina Pico, a quien le aportó información sobre Pachelo y de lo que hizo el ahora imputado "antes, durante y después" de ese día dentro de Carmel.

"Vaya a saber dónde carajo se lo llevó (Molina Pico), no lo sé. Siempre sostuvimos que se tenía que investigar esa línea", sostuvo.

El hermano de María Marta aseguró que durante 20 años siempre hubo una sola versión y que, en cambio, Pachelo dio varias como que nunca estuvo en esa hora en el Carmel o que se fue a comprar un juguete a un shopping de Capital Federal, cuando las pericias en las antenas de su celular dieron que estaba en Pilar y que tres chicos se lo cruzaron corriendo en dirección a la casa de su hermana.

"Pone como asesino a (Carlos) Carrascosa, los encubridores la familia y empieza a armar el plexo probatorio para lograr su objetivo. Molina Pico es el gran encubridor de este asesinato", sentenció.