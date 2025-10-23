La China Suárez se hartó de los haters y los expuso uno por uno con las agresiones y fotos

Y luego se mostró maquillándose frente al espejo y reflexionó al pie de la imagen: "Buenas noches. me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya! Descansen".

En la voz en off en ese video, se escucha a una mujer decir de manera directa ante esta situación: "No podes ser fea y mala, podes ser linda y mala. Cuando sos fea vos no te podes dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea tenés que trabajar tu personalidad. La cantidad de envidiosas que tienen cara de burro".

Y al otro día, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio mostró cómo arrancó la mañana totalemente relajada desde Turquía, donde está instaladísima con el futbolista del Galatasaray: "Primera clase de pilates, mates y desayuno con vista", reflejó mirando el mar.

china suarez fuerte respuesta a haters

La Joaqui habló de su distancia con la China Suárez y reveló qué pasó entre ellas

En una entrevista con el ciclo LAM (América Tv), La Joaqui comentó el motivo de su distancia de la China Suárez, ante los rumores de que quedó "todo mal" entre las dos luego de aquella amistad que tuvieron en una época.

"No pasó nada con la China, cuando vos te conocés, van cambiando de gustos. A vos te gusta el paddle y a mí me gusta el golf, y tal vez nuestros momentos los compartíamos en paddle y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo", precisó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe)

Y en ese sentido dejó en claro que no hubo ningún conflicto en particular con ella y que la distancia se dio de manera natural: "No rompió ningún código (la China), solo cada una fluyó para su lado y sus lugares pero está la mejor".

Cuando le preguntaron si haría una canción con la actriz fue contundente: "¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef". Y ante la pregunta sobre el futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la China, La Joaqui dio su opinión: "La verdad que no lo conozco a él y no veo las cosas de los demás".