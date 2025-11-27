En vivo Radio La Red
Agresión a una periodista en Brasil durante la despedida del Flamengo rumbo a la final de la Libertadores

La cronista Duda Dalponte fue víctima de tirones de pelo y empujones. “La segunda vez entendí que era a propósito” dijo en su descargo la trabajadora de prensa.

Hinchas de Flamengo agredieron a una periodista en la previa de la final de la Copa Libertadores. 

La reportera Duda Dalponte, del canal Globo, sufrió una agresión mientras realizaba una transmisión en vivo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Galeão. Allí, miles de hinchas del Flamengo se habían reunido para despedir al plantel antes de viajar a Lima para la final de la Copa Libertadores 2025.

Las imágenes del programa O Hoje mostraron el momento en que Dalponte fue tironeada del cabello en tres ocasiones mientras entrevistaba a los fanáticos. Según relató luego, al principio creyó que el primer tirón podía haber sido accidental, pero la repetición del ataque dejó en evidencia que se trataba de una acción deliberada. “La segunda vez entendí que era a propósito, y a la tercera me di vuelta para saber quién lo estaba haciendo”, contó la periodista.

Dalponte explicó que las coberturas con multitudes deportivas suelen incluir empujones, caos y situaciones imprevistas, pero remarcó que existen límites claros: “Me han tirado bebidas, pintura, me han sacado los auriculares sin querer. Todo eso es parte del juego. Pero lo de hoy fue agresión, y hay cosas que no son una broma”.

El mensaje de la periodista: “Espero que sirva de lección”

La reportera pidió que estos episodios no se naturalicen, especialmente porque afectan a periodistas que trabajan en la vía pública, muchas veces mujeres: “Espero que esto no vuelva a ocurrir y que quienes faltan el respeto se den cuenta del daño que causan. Quiero decir que estoy bien y que voy a seguir haciendo mi trabajo”.

La agresión generó una ola de apoyo en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. La dirección de Globo Deportes emitió un comunicado en respaldo a la periodista: “Condenamos cualquier forma de violencia y expresamos nuestra indignación por el ataque a Duda Dalponte”. Hasta el momento, no se identificó al agresor ni se informó si se radicó una denuncia formal.

Caos en la despedida del plantel: invasión al micro y peleas entre hinchas

El episodio ocurrió en un contexto de tensión general: durante la partida del micro del Flamengo hacia el aeropuerto, un grupo de hinchas burló la seguridad e invadió el vehículo. Además, se viralizaron peleas entre torcedores del Fla y del Palmeiras en las calles de Lima, donde ambos equipos se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en la final de la Libertadores 2025.

La final de la Copa Libertadores 2025: día, horario y lo que está en juego

Flamengo y Palmeiras, ambos con tres títulos continentales, buscan su cuarta Copa Libertadores, lo que permitiría igualar en la tabla histórica a River Plate y Estudiantes de La Plata. El partido se disputará en el Estadio Monumental de Lima, desde las 18:00 (hora argentina y brasileña), con arbitraje del argentino Darío Herrera.

