Agresión a una periodista en Brasil durante la despedida del Flamengo rumbo a la final de la Libertadores

La agresión generó una ola de apoyo en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. La dirección de Globo Deportes emitió un comunicado en respaldo a la periodista: “Condenamos cualquier forma de violencia y expresamos nuestra indignación por el ataque a Duda Dalponte”. Hasta el momento, no se identificó al agresor ni se informó si se radicó una denuncia formal.

Embed A repórter Duda Dalponte, do Esporte da Globo, se manifestou publicamente após ser agredida por torcedores do Flamengo no embarque da equipe para a final da Libertadores, na terça-feira. A jornalista teve o cabelo puxado por três vezes enquanto fazia uma entrada ao vivo para o… pic.twitter.com/qYz5yGzafw — ge (@geglobo) November 27, 2025

Caos en la despedida del plantel: invasión al micro y peleas entre hinchas

El episodio ocurrió en un contexto de tensión general: durante la partida del micro del Flamengo hacia el aeropuerto, un grupo de hinchas burló la seguridad e invadió el vehículo. Además, se viralizaron peleas entre torcedores del Fla y del Palmeiras en las calles de Lima, donde ambos equipos se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en la final de la Libertadores 2025.

La final de la Copa Libertadores 2025: día, horario y lo que está en juego

Flamengo y Palmeiras, ambos con tres títulos continentales, buscan su cuarta Copa Libertadores, lo que permitiría igualar en la tabla histórica a River Plate y Estudiantes de La Plata. El partido se disputará en el Estadio Monumental de Lima, desde las 18:00 (hora argentina y brasileña), con arbitraje del argentino Darío Herrera.