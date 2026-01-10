Doble crimen en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé. 

Por orden de la fiscal Pamela Piatelli, titular de una UFI especializada en Violencia, se dispuso un allanamiento de urgencia. En el interior de la vivienda, los efectivos encontraron sin vida a Cardozo López y a su hijo, en una escena de extrema gravedad.

la-policia-detuvo-al-sospechoso-horas-despues-de-encontrar-los-cuerpos-foto-gentileza-inforbano-LYKXIBQU55A3XGABLDJKB7XDZI La Policía detuvo al sospechoso horas después de encontrar los cuerpos. (Foto: gentileza Inforbano)

El personal médico constató las muertes. De acuerdo con las primeras pericias, la mujer fue asesinada por estrangulamiento, mientras que el bebé fue degollado, indicaron fuentes con acceso a la causa.

La detención del acusado

Tras el hallazgo, se activó un operativo de búsqueda inmediato. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, el Grupo Táctico Operativo (GTO) logró ubicar al sospechoso desplazándose por la zona de Achega, entre Valentín Gómez y Encina.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado y detenido. Según fuentes judiciales, el rápido despliegue policial permitió concretar la detención en pocas horas.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios, bajo la dirección del fiscal Diego Rulli, quien ordenó la detención formal del acusado.

MQMWJSRXDJAG5BAII44TCH7FTY La mujer y su hijo: ambos habrían sido asesinados por el hombre detenido por la Policía.

La imputación y el avance de la causa

Acosta Abruzzese enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo respecto del bebé. Tras ser indagado, se negó a declarar.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión las circunstancias y el momento exacto de ambas muertes.

En cuanto a los antecedentes, fuentes judiciales señalaron que no existían denuncias previas por violencia durante los diez años de relación de la pareja. Sin embargo, una amiga de la víctima —único testimonio incorporado hasta el momento— declaró que el acusado era violento con Gimena.