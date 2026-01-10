Un hombre de 35 años fue detenido este viernes en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, acusado de haber cometido un doble homicidio. Según la investigación judicial, asesinó a su pareja y a su hijo de 11 meses.
Los cuerpos fueron descubiertos después de que los familiares de las víctimas hicieran la denuncia. Qué revelaron los primeros exámenes forenses.
Doble crimen en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé.
El imputado fue identificado como Luis Acosta Abruzzese, quien quedó a disposición de la Justicia tras un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El crimen fue descubierto luego de que los padres de la joven, Gimena Agustina Cardozo López (27), denunciaran que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que su yerno impedía todo contacto. La vivienda está ubicada en la calle Matienzo al 5500.
Antes de recurrir a la Policía, la madre de la víctima se presentó en el domicilio, pero Acosta Abruzzese se negó a permitirle el ingreso y a brindar información. Minutos después, huyó por el fondo de la casa, lo que motivó la denuncia formal.
Por orden de la fiscal Pamela Piatelli, titular de una UFI especializada en Violencia, se dispuso un allanamiento de urgencia. En el interior de la vivienda, los efectivos encontraron sin vida a Cardozo López y a su hijo, en una escena de extrema gravedad.
El personal médico constató las muertes. De acuerdo con las primeras pericias, la mujer fue asesinada por estrangulamiento, mientras que el bebé fue degollado, indicaron fuentes con acceso a la causa.
Tras el hallazgo, se activó un operativo de búsqueda inmediato. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, el Grupo Táctico Operativo (GTO) logró ubicar al sospechoso desplazándose por la zona de Achega, entre Valentín Gómez y Encina.
Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado y detenido. Según fuentes judiciales, el rápido despliegue policial permitió concretar la detención en pocas horas.
La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios, bajo la dirección del fiscal Diego Rulli, quien ordenó la detención formal del acusado.
Acosta Abruzzese enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por el vínculo respecto del bebé. Tras ser indagado, se negó a declarar.
Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión las circunstancias y el momento exacto de ambas muertes.
En cuanto a los antecedentes, fuentes judiciales señalaron que no existían denuncias previas por violencia durante los diez años de relación de la pareja. Sin embargo, una amiga de la víctima —único testimonio incorporado hasta el momento— declaró que el acusado era violento con Gimena.