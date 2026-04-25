El profundo posteo de Mica Viciconte después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Llegó el día y..."

"Llegó el gran día y no pudo haber sido mejor. De la mano de un equipo que estuvo en cada detalle que deseó Alli. Eligió entrar con Luca mientras toda su familia y amigos la esperábamos para no dejar de bailar y saltar ni un minuto", expresó Mica en su cuenta de Instagram, donde además agradeció a todas las marcas que hicieron posible el evento.

Mica Viciconte cumpleaños

Cómo fue la entrada de Allegra Cubero

Allegra Cubero se robó todas las miradas con su impactante aparición en pantalla al momento de ingresar a su fiesta de 15. La joven apostó por un vestido en tono verde esmeralda que destacó por su elegancia y presencia, una elección que ya había dado que hablar en la previa por haber sido impulsada por su madre, Nicole Neumann, junto al diseñador Laurencio Adot.

La pieza, realizada en tul con finos bordados de paillettes, presentaba un corset strapless que marcaba la silueta con delicadeza hasta la cintura, donde comenzaba una falda amplia y vaporosa de corte evasé. El diseño aportaba movimiento y un aire sofisticado que acompañó cada paso de Allegra en su ingreso.

Para completar el look, llevó el cabello suelto con ondas suaves, un detalle que sumó frescura y un estilo romántico que armonizaba con el conjunto elegido para una noche tan significativa.

El momento de la entrada generaba gran expectativa. Muchos imaginaban que estaría acompañada por su padre, Fabián Cubero, o incluso por Mica Viciconte, quien tuvo un rol clave en la organización. Sin embargo, Allegra sorprendió con una elección distinta y cargada de emoción: decidió ingresar junto a su hermanito menor, Luca, en una escena que reflejó cercanía y complicidad familiar.

El pequeño también se lució con un outfit en la misma gama de verde esmeralda, logrando un match elegante con la cumpleañera. Su conjunto de sastrería, compuesto por chaleco y pantalón, se destacó por salir de lo clásico, mientras que la camisa blanca y el moño aportaron formalidad. El detalle de las zapatillas blancas sumó un guiño moderno, completando una imagen encantadora y actual, con ese aire de "pequeño caballero".