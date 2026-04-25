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El profundo posteo de Mica Viciconte después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Llegó el día y..."

Mica Viciconte decidió compartir un cálido y sentido mensaje de agradecimiento tras el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, una celebración que dio mucho que hablar por su despliegue y glamour.

25 abr 2026, 21:06
El profundo posteo de Mica Viciconte después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: Llegó el día y...
El profundo posteo de Mica Viciconte después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: Llegó el día y...

El profundo posteo de Mica Viciconte después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Llegó el día y..."

Mica Viciconte compartió un sentido posteo en sus redes sociales luego de las fuertes repercusiones que generó la megafiesta de 15 de Allegra Cubero, un evento que estuvo en el centro de la escena tanto por su despliegue como por la previa mediática.

La influencer se involucró de lleno en la organización desde el primer momento en que se confirmó que el festejo estaría a cargo de su pareja, Fabián Cubero. Según trascendió, siguió de cerca cada detalle de la producción, desde la estética general hasta la coordinación de proveedores, con la intención de lograr una noche a la altura de las expectativas.

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En ese marco, también se comentó que una parte importante del evento se concretó a través de acuerdos con distintas marcas, que aportaron servicios y productos a modo de canje, algo habitual en este tipo de celebraciones de alto perfil. Este aspecto sumó aún más repercusión en redes, donde el detrás de escena del festejo fue tan comentado como la fiesta en sí.

"Llegó el gran día y no pudo haber sido mejor. De la mano de un equipo que estuvo en cada detalle que deseó Alli. Eligió entrar con Luca mientras toda su familia y amigos la esperábamos para no dejar de bailar y saltar ni un minuto", expresó Mica en su cuenta de Instagram, donde además agradeció a todas las marcas que hicieron posible el evento.

Mica Viciconte cumpleaños

Cómo fue la entrada de Allegra Cubero

Allegra Cubero se robó todas las miradas con su impactante aparición en pantalla al momento de ingresar a su fiesta de 15. La joven apostó por un vestido en tono verde esmeralda que destacó por su elegancia y presencia, una elección que ya había dado que hablar en la previa por haber sido impulsada por su madre, Nicole Neumann, junto al diseñador Laurencio Adot.

La pieza, realizada en tul con finos bordados de paillettes, presentaba un corset strapless que marcaba la silueta con delicadeza hasta la cintura, donde comenzaba una falda amplia y vaporosa de corte evasé. El diseño aportaba movimiento y un aire sofisticado que acompañó cada paso de Allegra en su ingreso.

Para completar el look, llevó el cabello suelto con ondas suaves, un detalle que sumó frescura y un estilo romántico que armonizaba con el conjunto elegido para una noche tan significativa.

El momento de la entrada generaba gran expectativa. Muchos imaginaban que estaría acompañada por su padre, Fabián Cubero, o incluso por Mica Viciconte, quien tuvo un rol clave en la organización. Sin embargo, Allegra sorprendió con una elección distinta y cargada de emoción: decidió ingresar junto a su hermanito menor, Luca, en una escena que reflejó cercanía y complicidad familiar.

El pequeño también se lució con un outfit en la misma gama de verde esmeralda, logrando un match elegante con la cumpleañera. Su conjunto de sastrería, compuesto por chaleco y pantalón, se destacó por salir de lo clásico, mientras que la camisa blanca y el moño aportaron formalidad. El detalle de las zapatillas blancas sumó un guiño moderno, completando una imagen encantadora y actual, con ese aire de "pequeño caballero".

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