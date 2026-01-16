El firme descargo de Julio Iglesias tras las denuncias de sus exempleadas por abuso

Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y sostuvo que le generan “una gran tristeza”. Por otra parte, aseguró atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Por último, Julio agradeció el respaldo recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, cerró.

Julio Iglesias

Cómo fue la incómoda experiencia de Marcela Tauro al entrevistar a Julio Iglesias

En medio del revuelo internacional que rodea a Julio Iglesias por denuncias vinculadas al acoso y abuso sexual, en la televisión argentina comenzaron a emerger relatos del pasado que vuelven a poner en discusión ciertas conductas del artista. En ese contexto, Marcela Tauro sorprendió al aire de Intrusos (América TV) al compartir una experiencia personal que vivió hace años durante una entrevista con el cantante y que, según explicó, la dejó marcada por la incomodidad que le generó.

La periodista decidió romper el silencio y contextualizó el episodio en un viaje laboral a Brasil, cuando aún trabajaba para la Revista Gente. “Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: ‘Tengo una hora’. Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente”, relató al recordar las condiciones en las que se dio el encuentro con el reconocido intérprete.

Según detalló Tauro, la entrevista transcurrió con normalidad hasta que, una vez finalizada la charla, ocurrió una situación inesperada. “Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: ‘Bueno’. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda”, contó, dejando en evidencia el desconcierto que le provocó el gesto del artista.

Al referirse a cómo atravesó ese momento, la panelista fue sincera y contextualizó la escena en otra época, donde muchas conductas eran naturalizadas. “En ese momento yo era joven y te incomoda”, expresó, marcando la diferencia entre la mirada actual y la percepción que tenía entonces sobre ese tipo de actitudes.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, Tauro remarcó que, con el tiempo, entendió que no había sido la única destinataria de ese comportamiento. “¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón”, afirmó, dando a entender que se trataba de una práctica reiterada.