Denunció que era víctima de trata, pero descubrieron que estaba prófuga por un crimen en Recoleta

Ante la gravedad de su relato, la Fiscalía Federal de Posadas ordenó la intervención de la Dirección Trata de Personas. También participaron la Policía de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos provincial, que activaron los protocolos de asistencia y protección. Inicialmente, Giménez González fue alojada en una casa refugio, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar su situación.

Lo que comenzó como un procedimiento migratorio y una denuncia por presunta trata de personas tomó un rumbo inesperado cuando los investigadores avanzaron con la identificación de la mujer.

También fue detenido en Paraguay Iván Giménez González, hermano de la sospechosa.

Las pericias sobre sus huellas dactilares y los registros migratorios permitieron confirmar que se trataba de Elcira Giménez González, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por su presunta vinculación con un homicidio cometido en la Ciudad de Buenos Aires.

La mujer era buscada por Interpol en el marco de la investigación por el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en un departamento del barrio porteño de Recoleta.

Tras confirmarse su identidad, quedó bajo custodia en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las actuaciones judiciales con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones. La denuncia por presunta trata y abusos sexuales constituye una investigación independiente de la causa por homicidio.

Cómo fue el crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta

El asesinato que motivó la búsqueda internacional ocurrió el 7 de marzo de 2025, en un departamento ubicado sobre la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. La víctima, Magalí Yael Levy, tenía 28 años y era madre de dos hijos. Su esposo comenzó a preocuparse cuando advirtió que no había ido a buscarlos al colegio y al regresar a la vivienda, encontró a su pareja sin vida.

La escena reveló la violencia del ataque: la joven estaba atada de pies y manos y la autopsia determinó que había muerto por asfixia. Además, los investigadores comprobaron que del departamento habían desaparecido una caja fuerte y el teléfono celular de la víctima, por lo que una de las principales líneas de investigación apuntó a un homicidio cometido durante un robo.

Elcira Giménez González afirmó ser víctima de trata y abusos en Paraguay. (Foto: cortesía LA17)

Las cámaras de seguridad del edificio aportaron imágenes fundamentales para reconstruir lo sucedido. En las grabaciones se observó el ingreso de una mujer vestida como empleada doméstica y de un hombre, horas antes de que se descubriera el crimen.

La principal sospecha sobre la empleada doméstica

De acuerdo con la hipótesis que investigan las autoridades judiciales, Giménez González habría aprovechado su vínculo laboral con la víctima para facilitar el ingreso de un cómplice al departamento. Los investigadores buscan determinar cuál fue su participación concreta en el asesinato y cómo se desarrollaron los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

En el marco de la misma causa, también fue detenido en Paraguay Iván Giménez González, hermano de la sospechosa. Por otra parte, un hombre identificado como Osmar A. quedó vinculado a la investigación por su presunta intervención en el ocultamiento de elementos relacionados con el robo.

La localización de Giménez González en Misiones representa un avance para la causa, aunque su responsabilidad penal todavía deberá ser determinada por la Justicia.