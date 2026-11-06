Triple crimen de Florencio Varela: identificaron a un nuevo sospechoso por el video de las torturas

"Roger" Macalopu tras su detención: el presunto director de las torturas.

La identificación fue posible gracias al trabajo de la Justicia federal, que logró vincular al hombre con otra investigación por narcotráfico. Esa causa, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, está relacionada con el hallazgo de más de 200 kilos de cocaína en Moreno y permitió establecer conexiones entre Lozano Cerrón y otros integrantes de la presunta organización.

Entre los datos que llamaron la atención de los investigadores figura que Lozano Cerrón declaró el mismo domicilio que Pablo Daniel Macalopu Cafferata, quien ya se encontraba detenido en el marco de otra investigación.

Actualmente, el sospechoso tiene un pedido de captura dispuesto en el ámbito del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, con intervención del secretario Ignacio Calvi. Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que su paradero se desconoce desde hace varios días.

El video de Lara Gutiérrez y el papel de “Roger” en las torturas

La grabación incorporada al expediente permitió reconstruir parte de lo ocurrido durante los últimos momentos de vida de Lara Gutiérrez. De acuerdo con la investigación, la adolescente se dirigió en varias oportunidades a uno de sus agresores utilizando el apodo “Roger”, mientras suplicaba que no la mataran.

Ese dato llevó a los investigadores a profundizar las sospechas sobre Pablo Daniel Macalopu Cafferata, señalado como un presunto referente de la banda vinculada con el Bajo Flores. Según la reconstrucción judicial, el hombre identificado con ese apodo habría dirigido el interrogatorio al que fue sometida la víctima.

Durante la secuencia, otro de los atacantes habría mutilado a la adolescente y exhibido lo ocurrido ante la cámara. En ese momento, una voz atribuida a “Roger” expresó su aprobación. “Muy bien, muy bien”, se escucha en la grabación, según la información difundida sobre el expediente.

Para los investigadores, el contenido del video representa una prueba de especial relevancia porque permitiría establecer la participación y las funciones que habría cumplido cada uno de los sospechosos durante el ataque. Macalopu Cafferata fue trasladado a los tribunales para ser indagado por el triple crimen, pero se negó a declarar.

Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”. (Foto: archivo)

Los antecedentes de Lozano Cerrón y sus vínculos con la organización narco

Los investigadores también comenzaron a reconstruir los movimientos personales, comerciales y judiciales del nuevo prófugo. De acuerdo con la información reunida, Lozano Cerrón residiría en la Argentina desde hace al menos una década y tendría vínculos con distintos emprendimientos gastronómicos.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores indica que podría administrar dos locales de comida y estar relacionado con un tercero inaugurado recientemente. Sin embargo, esos vínculos comerciales todavía deben ser corroborados en el marco de la investigación. Su nombre ya aparecía en registros de comunicaciones y otros elementos incorporados a expedientes judiciales, aunque habría sido el análisis del video lo que permitió avanzar en su identificación como presunto participante del crimen.

También surgió un antecedente civil de 2017, cuando fue demandado junto con su madre por haber actuado como garante en un contrato de alquiler. En aquella oportunidad, el hombre había declarado el mismo domicilio que posteriormente utilizó “Roger” ante las autoridades.

TRIPLE CRIMEN: SE CONOCIÓ EL VIDEO DE LAS TORTURAS QUE VINCULÓ A ROGER, UN NARCO PERUANO

El video que complica a “Pequeño J”

La aparición de las imágenes también podría modificar la situación judicial de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple femicidio. Según la reconstrucción de los investigadores, el video mostraría al joven sujetando a Lara Gutiérrez mientras otro de los sospechosos la atacaba.

Este elemento adquiere especial importancia porque Valverde había negado anteriormente haber estado dentro de la vivienda de Villa Vaettone durante la noche de los asesinatos. En una entrevista concedida mientras permanecía detenido, el acusado sostuvo que no había participado del episodio.

“Me apenó cómo mataron a las chicas”, había declarado al referirse al crimen. La nueva evidencia podría entrar en contradicción con esa versión, aunque su alcance deberá ser evaluado formalmente por la Justicia.