El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: “Me honra que...”

Cómo fue el tenso ida y vuelta entre Lara Piro y Marina Calabró

Lara Piro respondió desde el móvil en Tribunales al testimonio de Marina Calabró: "No voy a hacer la réplica de la réplica, lo demás se va a dirimir en la Justicia". Y la conductora le dijo: "Que me lleva a la Justicia cuando quiera".

La letrada del futbolista además dejó en claro que ella no llevará a la Justicia a la periodista sino que será su cliente quien lo hará: "A mí no me interesa llevarla a la Justicia, la va a llevar a la Justicia Mauro, yo no. Yo no soy hipócrita entonces le dije a su productor que no iba a darle la nota y el que me conoce sabe que soy una mujer absolutamente transparente y leal".

"Yo no juego por atrás, entonces dije esto está pasando y va a tener una acción que me encomendó mi cliente. Yo no la denuncio, lo va a hacer Mauro Icardi", continuó Piro.

A lo que la conductora en charla con Lussich dejó en claro: "Me honra que un deudor alimentario me lleve a la Justicia". Y la abogada cerró: "No sabe lo que es un deudor alimentario, definitivamente, hay muchas mujeres que sí lo saben, creo que está mal instruida por su amiga".