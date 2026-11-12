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El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: "Me honra que..."

Lara Piro habló desde el móvil del ciclo Intrusos y Marina Calabró marcó sus diferencias. Qué papel jugará Mauro Icardi en la contienda.

12 nov 2026, 15:35
El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: “Me honra que...”

El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: “Me honra que...”

El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: “Me honra que...”

El duro cruce de Marina Calabró con Lara Piro por Mauro Icardi y la posibilidad de llevarla a la Justicia: “Me honra que...”

Lara Piro habló desde el móvil de Intrusos este jueves donde hubo novedades en torno al escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi del último viernes en la casa de los sueños.

El futbolista se presentó en la Fiscalía de Tigre a prestar declaración. Lo cierto es que su abogada confirmó que se apeló la restricción de 45 días que se le impuso de contacto con su hija mayor y además se solicitó una medida de restricción a Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, para con las menores.

En ese contexto, Rodrigo Lussich leyó al aire un mensaje que le envió en ese instante Marina Calabró, conductora de Primicias Ya: "Marina pide derecho a réplica y dice: ¿En serio habla de exponer una menor? Al momento de abordar la declaración no la nombramos y no dimos textuales. Oneto (abogado penalista de Icardi) dice: 'no le tiró del pelo, solo la agarró'. ¿Y la que expone a la mejor soy yo? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, te juro. Todo lo que dijimos estuvo asesorado por abogados".

Cómo fue el tenso ida y vuelta entre Lara Piro y Marina Calabró

Lara Piro respondió desde el móvil en Tribunales al testimonio de Marina Calabró: "No voy a hacer la réplica de la réplica, lo demás se va a dirimir en la Justicia". Y la conductora le dijo: "Que me lleva a la Justicia cuando quiera".

La letrada del futbolista además dejó en claro que ella no llevará a la Justicia a la periodista sino que será su cliente quien lo hará: "A mí no me interesa llevarla a la Justicia, la va a llevar a la Justicia Mauro, yo no. Yo no soy hipócrita entonces le dije a su productor que no iba a darle la nota y el que me conoce sabe que soy una mujer absolutamente transparente y leal".

"Yo no juego por atrás, entonces dije esto está pasando y va a tener una acción que me encomendó mi cliente. Yo no la denuncio, lo va a hacer Mauro Icardi", continuó Piro.

A lo que la conductora en charla con Lussich dejó en claro: "Me honra que un deudor alimentario me lleve a la Justicia". Y la abogada cerró: "No sabe lo que es un deudor alimentario, definitivamente, hay muchas mujeres que sí lo saben, creo que está mal instruida por su amiga".

     

 

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