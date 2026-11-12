Nelson Castro reveló por qué borraron un tuit del papa León XIV sobre la Argentina: “El burócrata del...”

“El entusiasmo enorme que vivió acá el papa León XIV lo hizo decir cosas que después hubo que modificar, y ese tuit terminó borrado”, comentó Otero antes de darle lugar a la explicación de Nelson Castro.

El periodista entonces reconstruyó cómo se originó el episodio y aportó un dato clave sobre la publicación: “Ese párrafo estaba en un discurso. Él, cuando lo leyó, dijo ‘esto no lo leo’. Pero se ve que el burócrata del Vaticano que lo levantó no escuchó el discurso del Papa, y lo puso”, relató.

Y agregó que, cuando el Sumo Pontífice advirtió lo sucedido, pidió que eliminaran el contenido: “Porque él se dio cuenta de lo que significaba en relación a la Argentina y en relación acá en Perú”.

En ese sentido, Castro también hizo hincapié en el fuerte vínculo que el Papa mantiene con el país sudamericano donde desarrolló gran parte de su vida. “Él se siente peruano y lo expresa a cada momento. Fijate que nunca dice ‘soy estadounidense’, él dice ‘me siento peruano’”, explicó.

Finalmente, recordó que León XIV incluso solicitó obtener la ciudadanía peruana, un trámite para el que debió estudiar, rendir exámenes y conocer la Constitución de ese país. De esta manera, el periodista despejó las dudas sobre el mensaje que había generado tanto revuelo.

Por qué Jorge Rial estalló al aire en C5N en medio de la transmisión especial por el papa León XIV

El fuerte exabrupto de Jorge Rial durante una transmisión en vivo volvió a dejar en evidencia su carácter y su poca tolerancia frente a las situaciones que alteran su trabajo. Esta vez, el conductor de Argenzuela, el ciclo que encabeza por C5N, perdió la paciencia en medio de una cobertura especial sobre la visita del papa León XIV a la Argentina.

El episodio se produjo durante una de las tres jornadas en las que el sumo pontífice recorrió distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján. Mientras intentaba informar sobre las actividades del sucesor de Francisco I, el periodista se encontró con un inconveniente que terminó desatando su bronca.

Desde detrás de cámaras comenzaron a escucharse distintos ruidos que dificultaban el desarrollo del programa y le impedían concentrarse. Cansado de la situación, Rial interrumpió la lectura, se sacó los anteojos y expresó su fastidio delante de todos.

“Mucho quilombo hay... chicos, mucho despelote”, disparó sin ocultar su malestar. Luego de hacer una pausa, el conductor volvió a referirse al problema y dejó en claro que no pensaba continuar con el programa mientras persistieran esos sonidos.

“Hasta que no pare el ruido, no voy a seguir. Porque sino es imposible hacer así televisión con todo el quilombo que hay”, manifestó con evidente enojo. Acto seguido, reforzó su reclamo al remarcar que “es muy difícil” trabajar en esas condiciones.

Pero la reacción del periodista no terminó con ese descargo. Ante la imposibilidad de retomar la conducción con normalidad, decidió tomar una determinación y le dio una indicación concreta al director de cámaras de C5N.

“Poné a pleno al Papa, y cuando paren los ruidos vuelvo”, ordenó Jorge Rial.

De inmediato, desde la dirección siguieron el pedido y subieron al máximo la música litúrgica mientras mostraban imágenes de León XIV saludando a los fieles. Al mismo tiempo, el equipo de producción de Argenzuela intentó calmar al conductor para evitar que el momento de tensión terminara con su salida del aire en plena transmisión.