Desaparición de Lían: por qué se fue de la causa la abogada que representaba al padre del menor

“Por un lado, no estoy de acuerdo en cómo se está llevando a cabo la investigación. El día que mi cliente declaró en la unidad judicial, estuve afuera esperándolo y después pedí pasar, pero la fiscalía no aceptó que esté presente, no quiso que yo esté ahí”, dijo.

La abogada, además sostuvo sobre su salida: “Supongo que la fiscal tendrá sus razones, pero no voy a avalar que los empleados judiciales le digan a viva voz a mi cliente que no necesitaba un abogado, que solo era una declaración en calidad de testigo y que no hacía falta una representación legal”.

“El papá de Lian luego fue ingresado a la fiscalía, para que evaluara de nuevo mi representación. Le dijeron que podía pensar mejor lo del abogado, que tenía tiempo”, destacó la ex letrada de la familia como un hecho curioso.

Y luego amplió: “Después, lo pusieron en conocimiento de que recibieron la querella, salió y dijo que no podía hacer más manifestaciones en los medios. Para colmo, gente del estudio que lo representa ahora se acercó al lugar para decir que iban a colaborar con la causa. Me sorprendió, me pareció extraño”.

El padre de Lian pidió que aparezca su hijo

Por su parte, el papá de Lian dijo: “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho”, expresó entre lágrimas. “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, advirtió Elías Flores.

“Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina y juega”, dijo.

Consultado sobre si piensa que el nene está perdido o que está con alguien, respondió: “Había una chata que había entrado al lugar, ese pienso más sospechoso, yo lo conozco a mi hijo y no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor”.