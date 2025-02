Desaparición de Lian: una misteriosa mujer y la investigación que puede cambiar lo que se sabe hasta ahora

"Esta mujer sacó un pasaje el mismo sábado que desapareció el niño; a las 16:49 salió de la terminal, a las 20:10 se subió a un micro de la empresa Veloz del Norte y se fue a Jujuy", afirmó el periodista, dejando entrever que su partida podría no ser una coincidencia.

Los investigadores han comenzado a indagar en profundidad sobre esta mujer y su posible relación con la desaparición de Lian. Se han realizado allanamientos y se planea tomar declaración a choferes y empleados de la terminal de micros para esclarecer si su partida tuvo algo que ver con el caso.

En este sentido, González Prieto explicó que en criminología este tipo de elementos se denomina "factor exógeno", ya que la curandera no es residente del lugar, pero sí es conocida en la comunidad y cercana a la familia.

El periodista también trazó un paralelismo con el caso de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, al recordar la actitud de dos sospechosos en aquella ocasión: “Esto me recuerda a Caillava y el marino: mientras buscaban al chico, ellos se fueron al pueblo a mirar un partido de River y luego volvieron. Son cosas que llaman la atención”, expresó.

Mientras la investigación sigue su curso, un nuevo giro se produjo con la renuncia de Marina Romano, la exabogada de la familia de Lian Flores.

Romano explicó que su decisión se debió a diferencias de criterio con su cliente respecto al desarrollo del caso. “Las diferencias surgen porque no estoy de acuerdo con la Fiscalía en la forma en que se está llevando la investigación y en lo que respecta a mi participación en ella, pero no tiene nada que ver con la posición procesal”, señaló.

Además, reveló un detalle llamativo: “El padre de Lian me pidió en un primer momento no tener ninguna comunicación con los medios por orden de la Fiscalía. Y ya no puedo decir más al respecto porque lo que sigue está protegido por secreto profesional”.

Este nuevo dato ha despertado interrogantes sobre el manejo de la información en el caso y las decisiones que se están tomando en el proceso de búsqueda del niño.

Con la curandera en la mira y la renuncia de la abogada como nuevos elementos, el caso de Lian Flores sigue sin una respuesta clara. Entre las preguntas que surgen, se destacan:

¿Qué relación tenía "La Abuelita" con la familia de Lian?

con la familia de Lian? ¿Por qué dejó la comunidad justo el día de la desaparición ?

? ¿Existe algún vínculo entre su partida y el paradero del niño?

¿Por qué la abogada decidió apartarse en un momento tan clave?

Mientras se busca responder a estas incógnitas, la comunidad y la familia de Lian siguen esperando un milagro que devuelva al pequeño a su hogar.