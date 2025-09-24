Desaparición de tres chicas en La Matanza: la Policía encontró tres cuerpos e investiga una trama secreta

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados".

Una trama secreta y un supuesto pago en dólares

En medio de la búsqueda, surgieron versiones que sostienen que Morena y Brenda son trabajadoras sexuales y que se habrían ido con un cliente que ofreció 300 dólares por estar con ellas. A esa salida se sumó Lara, la menor del grupo y amiga de ambas. Sin embargo, ni la policía bonaerense ni la Justicia confirmaron oficialmente esta hipótesis.

“Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima”, expresó por su parte Antonio, abuelo de las jóvenes mayores, en diálogo con A24. Aunque inmediatamente remarcó: “Me niego a pensar que haya pasado algo malo”.

En relación con el coche blanco al que supuestamente se subieron las chicas en la rotonda, el hombre señaló que hay registros en video gracias a las cámaras de seguridad de la zona, pero que “no se distingue la patente” del vehículo.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos:

“Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodi. No sé en qué andaban”, completó.

Un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.

Mientras la incertidumbre crece, la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

Sin descartar ninguna hipótesis, hasta el momento tampoco existen pistas concretas y las familias insisten en que las chicas nunca se ausentaron de esta manera ni dejaron de comunicarse.

“Ninguna de las tres hace esto. No sé qué pensar. Puede contestar tarde, pero siempre responde: aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular”, señalaron los familiares.