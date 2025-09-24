A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Gemelas al ataque

Las hermanas Lattanzio revelaron cómo quedó su vínculo tras la feroz pelea: "¿Sabes lo que es...?"

Camila y Florencia Lattanzio se pronunciaron sobre su vínculo tras el violento enfrentamiento que tuvieron en la calle, el cual se volvió viral y fue comentado en LAM (América TV).

24 sept 2025, 18:23
Las hermanas Lattanzio revelaron cómo quedó su vínculo tras la feroz pelea: ¿Sabes lo que es...?
Las hermanas Lattanzio revelaron cómo quedó su vínculo tras la feroz pelea: ¿Sabes lo que es...?

Las hermanas Lattanzio revelaron cómo quedó su vínculo tras la feroz pelea: "¿Sabes lo que es...?"

Camila y Florencia Lattanzio contaron cómo quedó su vínculo luego de que se viralizara la feroz pelea que tuvieron en la vía pública y que fue difundida en LAM (América TV).

¿Quién no tuvo alguna vez una pelea con un hermano? Apostamos a que todos pasamos por eso. Pero la cuestión cobra otra dimensión cuando se trata de figuras públicas, como ocurrió recientemente con Vanina y Silvina Escudero —y más aún si sucede a la vista de todos.

Leé también

Gritos y empujones: dos famosas protagonizaron un violento enfrentamiento en la vía pública

Gritos y empujones: dos famosas protagonizaron un violento enfrentamiento en la vía pública

Eso fue justamente lo que pasó con las hermanas Lattanzio. Sin embargo, lejos de dramatizar la situación que tan pública se hizo, ambas le restaron importancia y aseguraron en un video publicado en TikTok que entre ellas está todo más que bien y que todo forma parte de la hermandad diaria.

"Se acaba de filtrar un video nuestro peleándonos en la calle. Convivimos 24 horas, somos gemelas, hacemos la mayoría de las cosas juntas. Puede pasar que, en algún momento, discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés", dijo la ex Gran Hermano.

"Nos peleamos ahora y, a la media hora, nos amigamos. Es muy normal en nosotras", continuó Camila. Por su parte, Florencia explicó: "La gente que nos conoce sabe que es así, que nos peleamos y nos amigamos".

Embed

A qué se dedican Florencia y Camila Lattanzio

Camila y Florencia Lattanzio son gemelas que se dieron a conocer en el ámbito mediático por su participación en el reality show Gran Hermano 2022. Mientras que Camila se destacó como participante del programa, Florencia ingresó temporalmente para acompañarla.

Tras su paso por la casa más famosa del mundo, Camila incursionó en el mundo de la música como cantante de cumbia. Además, participó en la obra teatral Familia de Locos en Mar del Plata durante la temporada de verano. En redes sociales, especialmente en TikTok, cuenta con una considerable cantidad de seguidores gracias a sus videos.

Por su parte, Florencia es futbolista profesional y hasta hace poco jugó como arquera en el club Estudiantes de Buenos Aires, en la Primera División A de Argentina. Anteriormente, defendió el arco de equipos como Boca Juniors, Excursionistas, Comunicaciones e Independiente. Además, participó en el programa Laten Corazones de Telefe junto a su hermana y su padre, bajo el nombre artístico “Los Lattanzio”.

Además de sus carreras individuales, las Lattanzio trabajan juntas como DJS de música electrónica bajo el nombre artístico TWINS.LA. Con este proyecto, las hermanas combinan su pasión por la música y el entretenimiento, realizando presentaciones en distintos eventos.

Hermanas Lattanzio

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Lattanzio LAM

Lo más visto