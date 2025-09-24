Las hermanas Lattanzio revelaron cómo quedó su vínculo tras la feroz pelea: "¿Sabes lo que es...?"

"Nos peleamos ahora y, a la media hora, nos amigamos. Es muy normal en nosotras", continuó Camila. Por su parte, Florencia explicó: "La gente que nos conoce sabe que es así, que nos peleamos y nos amigamos".

A qué se dedican Florencia y Camila Lattanzio

Camila y Florencia Lattanzio son gemelas que se dieron a conocer en el ámbito mediático por su participación en el reality show Gran Hermano 2022. Mientras que Camila se destacó como participante del programa, Florencia ingresó temporalmente para acompañarla.

Tras su paso por la casa más famosa del mundo, Camila incursionó en el mundo de la música como cantante de cumbia. Además, participó en la obra teatral Familia de Locos en Mar del Plata durante la temporada de verano. En redes sociales, especialmente en TikTok, cuenta con una considerable cantidad de seguidores gracias a sus videos.

Por su parte, Florencia es futbolista profesional y hasta hace poco jugó como arquera en el club Estudiantes de Buenos Aires, en la Primera División A de Argentina. Anteriormente, defendió el arco de equipos como Boca Juniors, Excursionistas, Comunicaciones e Independiente. Además, participó en el programa Laten Corazones de Telefe junto a su hermana y su padre, bajo el nombre artístico “Los Lattanzio”.

Además de sus carreras individuales, las Lattanzio trabajan juntas como DJS de música electrónica bajo el nombre artístico TWINS.LA. Con este proyecto, las hermanas combinan su pasión por la música y el entretenimiento, realizando presentaciones en distintos eventos.