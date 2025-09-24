En vivo Radio La Red
Policiales
director
Tragedia
ACCIDENTE AÉREO

Quién era Luiz Ferraz, el director de la serie sobre la tragedia del Chapecoense que murió en un accidente aéreo en Brasil

El cineasta brasileño falleció junto al arquitecto chino Kongjian Yu y otras dos personas al estrellarse una avioneta en el Pantanal.

El cineasta brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz falleció al estrellarse la avioneta en la que viajaba sobre el Pantanal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Conocido por haber dirigido Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia, la serie documental sobre el accidente del club Chapecoense que lo llevó a estar nominado a los premios Emmy, regresaba de un rodaje en la región. Entre las víctimas también se encuentra el reconocido arquitecto chino Kongjian Yu.

La aeronave privada se precipitó el martes a la noche en una zona rural de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande, y se incendió en la Fazenda Barra Mansa, un destino turístico habitual. Según confirmaron la Policía Civil y los bomberos, junto a Ferraz y Yu también murieron el piloto y dueño de la avioneta, Marcelo Pereira de Barros, y el realizador Rubens Crispim Jr.

Ferraz y Yu se encontraban filmando un documental sobre las llamadas “ciudades esponja”, concepto urbanístico creado por el arquitecto chino, basado en entramados diseñados para absorber grandes cantidades de agua.

El director de Expediente Chapecó

Ferraz alcanzó notoriedad internacional con la serie de cuatro episodios sobre el accidente aéreo que en noviembre de 2016 se cobró la vida de 71 personas, entre futbolistas, dirigentes, cuerpo técnico y periodistas del club de Santa Catarina. Expediente Chapecó fue producida por WBD/HBO y dirigida junto a Luis del Valle y Thom Walker.

La producción no se limitó a la dimensión deportiva, sino que exploró fallas del sistema aeronáutico, responsabilidades políticas y el impacto devastador en los sobrevivientes y las familias de las víctimas. El trabajo fue nominado en 2023 a los premios Emmy Internacionales en la categoría de mejor documental.

La investigación reveló que el avión de la compañía LaMia se estrelló cerca de Medellín por una negligencia: se quedó sin combustible cuando se aproximaba al aeropuerto de Rionegro. El informe oficial responsabilizó a la aerolínea por “una inapropiada gestión de riesgo”.

Ese vuelo trasladaba al Chapecoense a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, la primera de su historia. De las 77 personas a bordo, solo seis sobrevivieron.

Una trayectoria en el documental

Además de Expediente Chapecó, Ferraz trabajó en producciones internacionales como Ganar o ganar, centrada en el equipo saudí Al-Nassr FC, donde juega Cristiano Ronaldo. También fue director de Miller & Fried-Los orígenes del país del fútbol (coproducción con Globo Filmes), la serie Tesoros de Tapajós en la selva amazónica, Paisaje de Hormigón sobre Álvaro Siza, y Algo en el Espacio, dedicada a artistas y escultores contemporáneos de Brasil.

