Caso de Morena, Brenda y Lara en La Matanza: el terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación

Embed

La fiscalía encabezada por Gastón Duplaá dispuso una serie de allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol, y en ese marco, dos jóvenes fueron demorados.

El hallazgo de dos cuerpos en Florencio Varela

Allanamiento casa Florencio Varela chicas desaparecidas La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

El martes por la tarde, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron manchas de sangre en un terreno baldío ubicado en la intersección de Chañar y Jachal, en Florencio Varela. La zona fue rápidamente acordonada, y personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para recolectar muestras que permitan confirmar si pertenecen o no a alguna de las tres chicas desaparecidas.

La fiscal a cargo también se hizo presente en el operativo. El hallazgo se produjo a pocas cuadras de donde había sido localizada la camioneta blanca que los investigadores consideran un elemento central en la reconstrucción de los hechos.

Quiénes son las chicas desaparecidas

Chicas desaparecidas en La Matanza cámaras de seguridad Análisis de las cámaras de seguridad en la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

Las jóvenes desaparecidas son Morena Verri (20), su prima Brenda Loreley del Castillo (20) y su amiga Lara Morena Gutiérrez (15).

La última vez que fueron vistas fue el viernes 19 de septiembre por la noche, en la rotonda de La Tablada, en la YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara. Desde entonces, los celulares de las tres permanecen apagados, salvo una breve activación que genera aún más interrogantes.

“De la fiscalía nos llamaron para ver algunos videos. Nos mostraron imágenes para ver si eran ellas. Pero ninguna de las chicas que aparecía en esas grabaciones eran las nuestras”, relató Sabrina, la mamá de Morena Verri, en diálogo con TN.

La mujer también confirmó que el celular de su hija estuvo prendido el sábado entre la 1 y las 3 de la madrugada, ya que los mensajes de WhatsApp mostraban el doble tilde. “Después le mandé otro, y ya no le llegó. Ahí se apagó para siempre”, agregó.

Hipótesis inquietantes y versiones sin confirmar

Búsqueda de chicas desaparecidas en La Matanza

La falta de respuestas abre espacio a todo tipo de especulaciones. Sabrina contó que recibieron audios anónimos que aseguraban que las chicas podrían estar retenidas en un sótano o en un edificio abandonado de Morón, con la intención de trasladarlas luego a prostíbulos clandestinos.

“Nos dicen que están como tapadas con chapas, dormidas, esperando que se calme todo para sacarlas. Pero no sabemos si es cierto o no. No tenemos pruebas, solo rumores”, reconoció la madre.

La camioneta blanca: pieza clave de la investigación

Uno de los indicios más firmes que maneja la Justicia es la aparición de una Chevrolet Tracker blanca. A través de las cámaras de seguridad, los investigadores observaron que el viernes por la noche tres mujeres subieron a ese vehículo en La Tablada.

Aunque en un primer momento se especuló que podría tratarse de las chicas, la patente del rodado no coincidía: era falsa. Esto abre dos posibilidades: o la camioneta había sido robada o utilizaba una chapa de otro vehículo sustraído.

En las últimas horas, la Tracker fue hallada en Florencio Varela. El análisis de huellas y rastros en su interior será determinante para confirmar si se trata efectivamente del auto en el que subieron las jóvenes.

Una declaración clave: el encuentro con un hombre

En el expediente figura un testimonio delicado: una amiga de Lara declaró que la adolescente de 15 años le había contado que se encontraría con un hombre que le ofreció 300 dólares a cambio de pasar tres días con él.

Esa versión coincide con la denuncia de los familiares, quienes señalaron que las chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores. El punto en común es que aquella noche tenían planeado encontrarse con alguien que nunca fue identificado.

El último rastro del celular

Otro dato inquietante es la ubicación del celular de Lara, que se activó por última vez el 19 de septiembre a las 23:14 en la calle Malta al 483, en Florencio Varela. Lo llamativo es que, a esa misma hora, las chicas aún estaban en La Tablada.

Esa discrepancia llevó a la Justicia a solicitar la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) para rastrear con mayor precisión las antenas que captaron la señal y los vínculos de transferencia de datos.

Hasta ahora, no existen registros de actividad de los teléfonos de Morena y Brenda.

La voz de las familias: desesperación y reclamos

Las familias insisten en que ninguna de las tres jóvenes solía ausentarse de esa forma ni dejar de comunicarse. “Ninguna hace esto. Aunque sea tarde, siempre contesta. Y jamás apaga el celular”, señalaron.

La madre de Morena fue tajante: “Lo único que pedimos es que las busquen vivas. Que no nos mientan ni nos oculten información. Estamos desesperados”.

Movilización y búsqueda pública

El municipio de La Matanza lanzó una campaña en redes sociales con los rostros de las tres jóvenes y la consigna: “Si las buscamos, no desaparecen”. Además, difundieron un número de contacto para recibir información de la comunidad.

Mientras tanto, familiares y allegados organizaron protestas en la estación de servicio de la YPF de La Tablada, último lugar donde fueron vistas. Allí reclamaron mayor celeridad de la Justicia y visibilizaron el caso para que no caiga en el olvido.

Hermetismo judicial y próximos pasos

La causa sigue caratulada como “averiguación de paradero”, aunque las pistas recientes podrían darle un giro hacia un delito más grave.

El fiscal Gastón Duplaá mantiene en reserva los avances de la investigación. La demora en los resultados de las pericias genera malestar en las familias, que sienten que el tiempo juega en contra.

El hallazgo de sangre, la aparición de la camioneta y los dos demorados configuran un escenario en el que, aunque crecen las expectativas de esclarecer el hecho, también aumenta el temor de un desenlace trágico.