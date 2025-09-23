El primo de Brenda y Morena confirmó la peor sospecha: "Ellas estaban..."

Federico contó que las familias creen que las tres chicas "fueron con gente desconocida a un lugar X, nadie sabe a dónde fueron" y analizó que allí las "tienen retenidas en contra de su voluntad". Para fundamentar sus dichos, argumentó que "me parece que de otra manera nosotros tendríamos alguna novedad porque las chicas salieron el viernes a la noche, son de comunicar a la familia cuando salen, a dónde salen, mandar ubicación en tiempo real, cosa que el viernes a la noche no pasó".

"Después de la medianoche, a la una o dos de la madrugada, no les llegaron más los mensajes, no les llegaron más las llamadas. Había historias de Instagram o estados de WhatsApp subidos que después fueron borrados o se los hicieron borrar", precisó. Según datos que constan en la causa, el viernes a las 23.39, dos horas después de la última vez que las chicas fueron captadas por las cámaras de seguridad, se perdió la conexión de sus celulares a las antenas de telefonía móvil.

Qué dijo la tía de Brenda y Morena

"Yo las conozco de chiquitita. Las chicas son como todas las chicas, con ilusiones, con sueños", remarcó Salomé, tía de Brenda y Morena de 20 años.

estos últimos años por ahí no estuve muy cerca de las chicas, pero en este momento, como familia, estamos acá apoyando y rogando para que sea todo un mal sueño, para que pronto se resuelva, para que las chicas vuelvan a la casa, para que puedan tener en otra oportunidad en su vida y puedan empezar a hacer las cosas bien.

Además, analizó que "los chicos no son como antes, antes vos los retabas, los mandabas a dormir y los chicos agachaban la cabeza y te hacían caso" y contrastó: "Ahora los chicos no te hacen caso". "Y uno no puede estar en todo lo que están haciendo porque están en redes, se meten en internet, en chats, en cosas que uno no puede estar. Aunque quiere estar a veces no puede", reflexionó.

"El tema este de las redes, del celular, hizo un desbarajuste con los chicos, con la adolescencia, entonces es difícil, es muy difícil", profundizó y resaltó que "las chicas estudiaron".

También, indicó que "Brenda estuvo trabajando hasta hace poco en un kiosco acá en el barrio, trabajaba en un 24 horas", y en el caso de Morena, contó que "hacía changas". "El padre y la mamá las ayudaban, los abuelos también las ayudaban. O sea, nunca nos imaginamos otra cosa. Yo por lo menos, por mi parte, no me imaginaba otra cosa", compartió.