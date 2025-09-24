A24.com

INDIGNACIÓN

La fuerte reacción de los famosos por el triple femicidio en Florencio Varela

Famosos expresaron su dolor por el femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

24 sept 2025, 18:31
wanda nara, dalma maradona y lali
wanda nara, dalma maradona y lali

En A la tarde (América TV), compartieron algunos de los mensajes que los famosos publicaron en sus cuentas. Karina Mazzocco, conductora del ciclo, leyó el contundente posteo de Dalma Maradona: "Pero la puta que los parió. Qué es lo que tiene que pasar para dejen de matarnos. ¡Vuelvan a decirnos exageradas!".

También se dio a conocer el mensaje de Emilia Mernes, quien expresó su dolor: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

Wanda Nara se sumó al reclamo desde sus redes sociales, donde compartió una imagen de las tres chicas acompañada por un emoji de corazón roto. Ángela Torres, por su parte, publicó: "Justicia por Morena, Brenda y Lara".

Lali Espósito también se manifestó y replicó una publicación de Ofelia Fernández, que decía: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

¿Qué se sabe sobre el triple femicidio en Florencio Varela?

Este miércoles encontraron los cuerpos de las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el último viernes: Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo —ambas de 20 años— y Lara Morena Gutiérrez, de 15, quienes habían sido vistas por última vez en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Las tres adolescentes habían salido de sus domicilios el viernes 19 de septiembre desde el Complejo 17, ubicado sobre Camino de Cintura, con destino a una estación de servicio YPF que se encuentra frente a la rotonda. La última imagen que se tiene de ellas es cuando subieron a una camioneta blanca en ese punto, momento que quedó registrado por una cámara de seguridad.

desaparicion-brenda-lara-morena

     

 

